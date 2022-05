VÍDEO | La hazaña de un novato de los Angelinos en las Grandes Ligas

El novato Reid Detmers logró el segundo juego sin hit de esta temporada en las Grandes Ligas, y los Angelinos de Los Ángeles vapulearon el martes 12-0 a los Rays de Tampa Bay.

Detmers navegó tranquilo tras beneficiarse de una apretada decisión del anotador al marcar un error en el séptimo inning.

El zurdo de 22 años hizo 108 pitcheos, la mayor cifra en su carrera, al cumplir con su undécima apertura en las Grandes Ligas. Repartió un par de ponches y regaló una base por bolas.

Completó el duodécimo juego sin hit en la historia de la franquicia cuando el cubano Yandy Díaz bateó un rodado al campocorto Andrew Velázquez para que el duelo concluyera.

"Yo tenía la mente en blanco, no supe lo que ocurrió", comentó Detmers.

Recibió ayuda clave del anotador oficial en el séptimo capítulo.

Brett Phillips se embasó con un out cuando el primera base Jared Walsh malabareó su rodado. Los 39.313 espectadores en el Angel Stadium pidieron que se marcara una pifia.

Walsh aplaudió momentos después, cuando la pizarra electrónica dio cuenta de que se le marcó efectivamente un error en la jugada.

"Fue un error", aseveró el manager de los Angelinos, Joe Maddon. "Nadie se habría sentido peor por esto que Jared".

Por lo demás, Detmers (2-1) enfrentó pocos predicamentos. Retiró a sus primeros 15 adversarios antes de que Taylor Walls gestionara un boleto en el comienzo de la sexta entrada.

El antesalista Anthony Rendón realizó luego un estupendo salto para apoderarse de un lineazo del dominicano Vidal Bruján. Kevin Kiermaier bateó una roleta para doble matanza que puso fin al inning.

Detmers realizó una buena jugada defensiva en el quinto capítulo, para apoderarse de un rodado del cubano Randy Arozarena por el centro del diamante.

"No sé si he asimilado totalmente esto", dijo Detmers. "Es algo con lo que siempre soñé. No puedo siquiera procesarlo por ahora".

Detmers, hijo de un lanzador que jugó en las menores para la organización de los Cardenales de San Luis, fue la décima selección general en el draft de 2020, procedente de la Universidad de Louisville, y debutó en las Grandes Ligas el año pasado.

Llegó al juego con una foja de 2-4 en su carrera y con una efectividad de 6.33. En sus primeras cinco aperturas de esta campaña había tenido un registro de 1-1 con un promedio de carreras limpias admitidas de 5.32.

Los Rays simplemente no consiguieron nada ante Detmers, quien combinó una recta que promedió 92 mph con una curva que se movió mucho, así como un buen cambio de velocidad y un destacado slider.

Aquí los resultados de ayer en MLB Detroit 6, Oakland 0

Oakland 4, Detroit 1

LA. Dodgers 11, Piratas 1

Milwaukee 5, Cincinnati 4

NY. Mets 4, Washington 2

Toronto 5, NY. Yankees 6

Boston 9, Atlanta 4

Houston 5, Minnesota 0

Baltimore 5, San Luis 3

Reales 4, Texas 6

Cleveland 1, Medias Blancas 4

Tampa 0, LA. Angelinos 12

Chicago Cubs 4, San Diego 5

Filis 4, Seattle 5

Miami 3, Arizona 9

Colorado 2, San Francisco 9.

El anterior juego sin hit conseguido por los Angelinos se remontaba al 12 de julio de 2019, cuando Taylor Cole y el dominicano Félix Peña se combinaron para conseguirlo ante los Marineros de Seattle.

Aquél fue el primer encuentro de los Angelinos en casa tras la muerte repentina del abridor Tyler Skaggs. Detmers es lanzador más joven de los Angelinos que ha logrado un doble cero.

Cinco lanzadores de los Mets de Nueva York se combinaron para el primer juego sin hit de este año, el 29 de abril, ante los Filis de Filadelfia.

El año anterior, se impuso un récord de las Grandes Ligas, con nueve juegos sin hit.

Mike Trout logró un par de jonrones y produjo tres carreras por Los Ángeles, que ha ganado seis de sus últimos siete duelos.

Corey Kluber (1-2) fue el pitcher derrotado.

Por los Rays, los cubanos Díaz de 4-0, Arozarena de 3-0. Los dominicanos Wander Franco de 2-0, Bruján de 3-0. El colombiano Harold Ramírez de 3-0.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-2 con una anotada.