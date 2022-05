VÍDEO | Machado, reiterado líder de bateo en MLB luego de la jornada de ayer

Machado, reiterado líder de bateo en MLB luego de la jornada de ayer El antesalista dominicano, Manny Machado de los Padres de San Diego de la Liga Nacional (LN), está reiterado como líder de bateo de las Grandes Ligas, luego de la jornada del 10 de mayo, con elevado promedio de .379, encabezando además a los latinos y dominicanos en MLB.Lidera también las anotadas en la LN con 27 vueltas anotadas, está entre los que mandan en empujadas con 22, líder en hits con 44 y tiene siete jonrones.

Los resultados de ayer mantienen a los Yanquis de Nueva York Liga Americana (LA), al frente en la División Este con 21-8; Mellizos de Minnesota siguen dominando la Central con 18-12 y en Oeste están los Angelinos de Los Ángeles con 21-11.

En la Nacional los NY. Mets van cómodos con 21-10 en el Este, los Cerveceros de Milwaukee están dominando la División Central con 20-11 y en Oeste están los Dodgers de Los Ángeles con 20-8.

Los mejores en las últimas 10 presentaciones en la Liga Americana son los Yanquis, Medias Blancas de Chicago y Astros de Houston, que han ganado en ocho oportunidades.

Récord negativo Los Tigres de Detroit tienen el récord contrario con 2-8. En racha los Astros están con ocho victorias.

En la Nacional los Dodgers y Arizona Diamondbacks están con 8-2; la mejor racha de victorias es para los Gigantes de San Francisco; en la parte de derrotas están igualados los Rojos de Cincinnati y los Filis de Filadelfia con 3-7 y quienes han perdido más en forma consecutivas son los Cardenales de San Luis, Rockies de Colorado y Marlins de Miami, con tres.

Aquí los líderes ofensivos y de pitcheo, según las estadísticas de la AP.

Líderes en la MLB; Liga Nacional

BATEO. M.Machado, San Diego, .379; Hosmer, San Diego, .356; Bell, Washington, .349; Hayes, Pittsburgh, .337; Iglesias, Colorado, .333; McNeil, New York, .333; Arenado, St. Louis, .318; Freeman, Los Angeles, .314; N.Castellanos, Philadelphia, .311; Cron, Colorado, .307.

CARRERAS. M. Machado, San Diego, 27; Betts, Los Angeles, 26; Harper, Philadelphia, 23; Adames, Milwaukee, 21; Bell, Washington, 21; Soto, Washington, 21; Yelich, Milwaukee, 20; Alonso, New York, 19; Freeman, Los Angeles, 19; Edman, St. Louis, 18; Estrada, San Francisco, 18; Pham, Cincinnati, 18; Realmuto, Philadelphia, 18.

EMPUJADAS. Tellez, Milwaukee, 26; Alonso, New York, 26; Arenado, St. Louis, 24; Cron, Colorado, 24; Adames, Milwaukee, 23; M.Machado, San Diego, 22; Chisholm Jr., Miami, 21; Bell, Washington, 21; T.Turner, Los Angeles, 21; S.Marte, New York, 20.

HITS. M.Machado, San Diego, 44; Bell, Washington, 37; Hosmer, San Diego, 37; C.Hernandez, Washington, 36; Cron, Colorado, 35; Arenado, St. Louis, 34; Alonso, New York, 33; N.Castellanos, Philadelphia, 33; Franco, Washington, 33; Freeman, Los Angeles, 33; Joe, Colorado, 33; McNeil, New York, 33.

DOBLES. Olson, Atlanta, 13; Freeman, Los Angeles, 10; Harper, Philadelphia, 10; K.Marte, Arizona, 10; Arenado, St. Louis, 9; E.Escobar, New York, 9; Franco, Washington, 9; Tellez, Milwaukee, 9; 7 tied at 8.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 3; Chavis, Pittsburgh, 2; Cronenworth, San Diego, 2; Edman, St. Louis, 2; Grisham, San Diego, 2; Joe, Colorado, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2; 17 tied at 1.

Willy Adames 8 y Machado 7 jonrones Cron, Colorado, 9; Adames, Milwaukee, 8; Tellez, Milwaukee, 7; Schwarber, Philadelphia, 7; Arenado, St. Louis, 7; Riley, Atlanta, 7; M.Machado, San Diego, 7; Alonso, New York, 7; 8 tied at 6.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 7; Edman, St. Louis, 7; Chisholm Jr., Miami, 6; M.Machado, San Diego, 6; Wong, Milwaukee, 6; Acuña Jr., Atlanta, 5; Harper, Philadelphia, 5; J.Peterson, Milwaukee, 5; T.Turner, Los Angeles, 5; 5 tied at 4.

LANZADORES. Musgrove, San Diego, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-0; Scherzer, New York, 4-1; Buehler, Los Angeles, 4-1; P.López, Miami, 4-1; Webb, San Francisco, 4-1; Rodón, San Francisco, 4-1; Megill, New York, 4-1; Fried, Atlanta, 4-2; Bassitt, New York, 4-2; Gray, Washington, 4-2.

EFECTIVIDAD. P.López, Miami, 1.00; M.Kelly, Arizona, 1.22; Gonsolin, Los Angeles, 1.33; Mikolas, St. Louis, 1.53; Bumgarner, Arizona, 1.78; Kershaw, Los Angeles, 1.80; Rodón, San Francisco, 1.80; Kuhl, Colorado, 1.82; Burnes, Milwaukee, 1.86; Buehler, Los Angeles, 1.96.

PONCHADOS. Rodón, San Francisco, 53; Burnes, Milwaukee, 50; Scherzer, New York, 49; Aa.Nola, Philadelphia, 47; Lauer, Milwaukee, 42; Luzardo, Miami, 41; Musgrove, San Diego, 41; Wright, Atlanta, 41; Bassitt, New York, 38; Manaea, San Diego, 38; F.Peralta, Milwaukee, 38.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-c0d67d9c.jpg El dominicano Wander Franco está entre los mejores bateadores de la Liga Americana al 11 de mayo del 2022, con promedio de .320. (AP/JASON REDMOND)

Líderes en la MLB; Liga Americana

BATEO. Bogaerts, Boston, .354; Anderson, Chicago, .347; Margot, Tampa Bay, .337; Trout, Los Angeles, .337; O.Miller, Cleveland, .333; Benintendi, Kansas City, .327; J.Crawford, Seattle, .327; France, Seattle, .320; Franco, Tampa Bay, .317; Devers, Boston, .315.

ANOTADAS. Trout, Los Angeles, 25; Ohtani, Los Angeles, 24; Straw, Cleveland, 22; Judge, New York, 21; Franco, Tampa Bay, 20; O.Miller, Cleveland, 20; Springer, Toronto, 20; Ward, Los Angeles, 20; Kwan, Cleveland, 19; Mullins, Baltimore, 19.

José Ramírez, mejor en empujadas Ramírez, Cleveland, 30; Walsh, Los Angeles, 23; France, Seattle, 23; Naylor, Cleveland, 22; Rizzo, New York, 22; Judge, New York, 22; Stanton, New York, 22; Ohtani, Los Angeles, 21; Margot, Tampa Bay, 20; Marsh, Los Angeles, 19; Trout, Los Angeles, 19; Bregman, Houston, 19; Guerrero Jr., Toronto, 19.

HITS. Bogaerts, Boston, 40; Devers, Boston, 39; France, Seattle, 39; Franco, Tampa Bay, 38; Anderson, Chicago, 35; Hays, Baltimore, 34; J.Crawford, Seattle, 33; Ramírez, Cleveland, 33; Benintendi, Kansas City, 32; Mullins, Baltimore, 32; Ohtani, Los Angeles, 32; Springer, Toronto, 32; Trout, Los Angeles, 32.

DOBLES. Espinal, Toronto, 11; Gurriel, Houston, 11; Arozarena, Tampa Bay, 10; J.Martinez, Boston, 10; O.Miller, Cleveland, 10; S.Murphy, Oakland, 10; Devers, Boston, 9; Franco, Tampa Bay, 9; Hays, Baltimore, 9; Larnach, Minnesota, 9.

TRIPLES. Dozier, Kansas City, 2; Giménez, Cleveland, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; Ramírez, Cleveland, 2; 20 tied at 1.

JONRONES. Judge, New York, 10; Buxton, Minnesota, 9; Trout, Los Angeles, 9; Rizzo, New York, 9; Alvarez, Houston, 8; Guerrero Jr., Toronto, 7; Stanton, New York, 7; Springer, Toronto, 7; Ramírez, Cleveland, 7; 6 tied at 6.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-en-las-gradas-9b41c63b.jpg El dominicano Julio Rodríguez (derecha), de los Marineros de Seattle lidera la Liga Americana en robo de bases con 10, luego de la jornada del 10 de mayo del 20. (AP/JASON REDMOND)

BASES ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 10; Mateo, Baltimore, 9; Straw, Cleveland, 7; Tucker, Houston, 7; Robert, Chicago, 6; Anderson, Chicago, 5; Margot, Tampa Bay, 5; Mondesi, Kansas City, 5; Mullins, Baltimore, 5; Velazquez, Los Angeles, 5; Witt Jr., Kansas City, 5.

LANZADORES. Manoah, Toronto, 4-0; Gilbert, Seattle, 4-0; Blackburn, Oakland, 4-0; Holmes, New York, 4-0; R.López, Chicago, 4-0; Verlander, Houston, 4-1; Cimber, Toronto, 4-2; Wacha, Boston, 3-0; Burke, Texas, 3-0; J.Barnes, Detroit, 3-0; Stashak, Minnesota, 3-0.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-en-la-mano-73a7e919.jpg El derecho dominicano Reynaldo López, tiene 4-0 para estar entre los mejores lanzadores en jugados ganados y perdidos, al 10 de mayo del 2022, en las Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA)

EFECTIVIDAD. Kopech, Chicago, 0.93; Gilbert, Seattle, 1.36; Cortes Jr., New York, 1.41; Verlander, Houston, 1.55; Blackburn, Oakland, 1.74; Manoah, Toronto, 1.75; M.Pérez, Texas, 2.10; Gausman, Toronto, 2.13; Cease, Chicago, 2.38; Skubal, Detroit, 2.41.

PONCHADOS. Cease, Chicago, 47; McClanahan, Tampa Bay, 47; Gausman, Toronto, 46; Cortes Jr., New York, 42; Montás, Oakland, 41; Ohtani, Los Angeles, 41; Ray, Seattle, 41; Cole, New York, 37; Giolito, Chicago, 37; Eovaldi, Boston, 36; Verlander, Houston, 36.

Resultados en la jornada de ayer Detroit 6, Oakland 0

Oakland 4, Detroit 1

LA. Dodgers 11, Piratas 1

Milwaukee 5, Cincinnati 4

NY. Mets 4, Washington 2

Toronto 5, NY. Yankees 6

Boston 9, Atlanta 4

Houston 5, Minnesota 0

Baltimore 5, San Luis 3

Reales 4, Texas 6

Cleveland 1, Medias Blancas 4

Tampa 0, LA. Angelinos 12

Chicago Cubs 4, San Diego 5

Filis 4, Seattle 5

Miami 3, Arizona 9

Colorado 2, San Francisco 9.