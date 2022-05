Luis Rojas, una legítima opción para dirigir el equipo del clásico

Luis Rojas en la actualidad se desempeña como coach de tercera base de los Yanquis de Nueva York y eso lo habilita para comandar el equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol, tiene experiencia de dirigir en los circuitos minoritarios en Estados Unidos, a nivel de Grandes Ligas y en la pelota invernal dominicana, estas son características que lo colocan como una opción legítima para dirigir el equipo que representará a la República en el evento a realizarse en el año próximo.

Si la responsabilidad recae sobre sus hombros, se estaría uniendo a Manny Acta (2006), su padre, Felipe Rojas Alou (2009) y Tony Peña (2013 y 2017) como dirigentes de las tropas dominicanas en el magno evento.

"Estaría dispuesto a cumplir con cualquier función dentro del equipo, me encantaría ponerme el uniforme de la República Dominicana, nunca he participado en el evento, aunque si he ido como fanático" Luis Rojas Coach de tercera de los Yanquis de Nueva York “

Rojas dio esas declaraciones al ser cuestionado por el periodista Junior Matrille en entrevista realizada en el Yankee Stadium.

Aunque no tiene fecha específica para iniciar, se presume que, “El Clásico” se estaría jugando durante el mes de marzo del año próximo, pero al momento no se ha nombrado quién sería el gerente del equipo y por ende tampoco el dirigente.

"Ser parte del equipo sería un gran honor, tenemos mucho talento en una combinación de juventud y veteranía, solo el hecho de pensarlo me emociona, estoy dispuesto a cumplir con cualquier función" Luis Rojas Coach de tercera base de los Yanquis de Nueva York “

Rojas, al igual que su padre y Peña estaría dirigiendo el equipo dominicano, luego de haber dirigido en Grandes Ligas, contrario a lo que sucedió con Acta, que asumió el puesto de dirigente de los Nacionales de Washington, luego de haber dirigido al equipo dominicano en el 2006