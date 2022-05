Machado y Ward lideran las Grandes Ligas en bateo

El dominicano Manny Machado, de los Padres de San Diego en la Liga Nacional, con promedio de .356 y Taylor Ward, de los Angelinos de Los Ángeles en la Liga Americana, con promedio de .376, son los líderes de bateo en ambos circuitos de la MLB, luego de la jornada del 17 de mayo del 2022.

En la jornada de ayer el dominicano Camilo Doval lanzó el noveno inning para su séptimo salvamento, preservando la victoria de los Gigantes de San Francisco, que vencieron a los Rockies de Colorado.

Liga Nacional

BATEO. M.Machado, San Diego, .356; Hosmer, San Diego, .346; Bell, Washington, .328; Cron, Colorado, .321; Goldschmidt, St. Louis, .321; Bohm, Philadelphia, .313; Freeman, Los Angeles, .313; McNeil, New York, .312; Segura, Philadelphia, .307; Harper, Philadelphia, .305.

CARRERAS. Betts, Los Angeles, 35; Harper, Philadelphia, 29; M.Machado, San Diego, 27; Soto, Washington, 26; Edman, St. Louis, 25; Yelich, Milwaukee, 24; Adames, Milwaukee, 23; Bell, Washington, 23; Wills.Contreras, Chicago, 23; Estrada, San Francisco, 23; Freeman, Los Angeles, 23.

EMPUJADAS. Tellez, Milwaukee, 29; Arenado, St. Louis, 29; Alonso, New York, 29; Cron, Colorado, 28; Harper, Philadelphia, 27; T.Turner, Los Angeles, 27; Chisholm Jr., Miami, 25; J.Turner, Los Angeles, 25; Hosmer, San Diego, 24; Adames, Milwaukee, 24.

HITS. M.Machado, San Diego, 47; Cron, Colorado, 45; Hosmer, San Diego, 44; Bell, Washington, 43; Goldschmidt, St. Louis, 43; C.Hernandez, Washington, 43; Freeman, Los Angeles, 42; Harper, Philadelphia, 40; Arenado, St. Louis, 39; McNeil, New York, 39; T.Turner, Los Angeles, 39.

DOBLES. Freeman, Los Angeles, 14; Harper, Philadelphia, 14; Olson, Atlanta, 14; Goldschmidt, St. Louis, 13; K.Marte, Arizona, 13; Arenado, St. Louis, 12; Franco, Washington, 10; Naquin, Cincinnati, 10; 11 tied at 9.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 3; Edman, St. Louis, 3; Bellinger, Los Angeles, 2; Chavis, Pittsburgh, 2; Cronenworth, San Diego, 2; E.Escobar, New York, 2; Grisham, San Diego, 2; Hummel, Arizona, 2; Joe, Colorado, 2; Nimmo, New York, 2; J.Sánchez, Miami, 2; Wong, Milwaukee, 2.

JONRONES. Schwarber, Philadelphia, 9; C.Walker, Arizona, 9; Renfroe, Milwaukee, 9; Adames, Milwaukee, 9; Harper, Philadelphia, 9; Cron, Colorado, 9; Tellez, Milwaukee, 8; Arenado, St. Louis, 8; Betts, Los Ángeles, 8; Soto, Washington, 8; Alonso, New York, 8.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 9; Edman, St. Louis, 9; Wong, Milwaukee, 8; Acuña Jr., Atlanta, 6; Chisholm Jr., Miami, 6; Harper, Philadelphia, 6; M.Machado, San Diego, 6; T.Turner, Los Angeles, 6; Estrada, San Francisco, 5; S.Marte, New York, 5; J.Peterson, Milwaukee, 5; Segura, Philadelphia, 5.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Webb, San Francisco, 5-1; Musgrove, San Diego, 4-0; T.Anderson, Los Angeles, 4-0; Gonsolin, Los Angeles, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-0; Scherzer, New York, 4-1; P.López, Miami, 4-1; Buehler, Los Angeles, 4-1; Suárez, Philadelphia, 4-1; 5 tied at 4-2.

EFECTIVIDAD. P.López, Miami, 1.05; Mikolas, St. Louis, 1.68; Burnes, Milwaukee, 1.77; Quintana, Pittsburgh, 2.19; Musgrove, San Diego, 2.20; Bassitt, New York, 2.34; Alcantara, Miami, 2.49; Scherzer, New York, 2.66; Wright, Atlanta, 2.79; Buehler, Los Angeles, 2.81.

PONCHES. Burnes, Milwaukee, 57; Rodón, San Francisco, 56; Aa.Nola, Philadelphia, 55; Scherzer, New York, 55; Manaea, San Diego, 50; Wright, Atlanta, 50; Lauer, Milwaukee, 49; F.Peralta, Milwaukee, 48; Musgrove, San Diego, 47; Bassitt, New York, 46; P.López, Miami, 46.

Liga Americana

BATEO. Ward, Los Angeles, .376; Bogaerts, Boston, .338; Devers, Boston, .333; J.Martinez, Boston, .333; Anderson, Chicago, .328; Trout, Los Angeles, .325; France, Seattle, .315; Judge, New York, .315; Benintendi, Kansas City, .304; J.Crawford, Seattle, .302.

CARRERAS. Trout, Los Angeles, 31; Judge, New York, 30; Ohtani, Los Angeles, 27; Ward, Los Angeles, 26; Alvarez, Houston, 24; Devers, Boston, 24; A.García, Texas, 23; Straw, Cleveland, 23; Franco, Tampa Bay, 22; O.Miller, Cleveland, 22.

EMPUJADAS. Ramírez, Cleveland, 33; Stanton, New York, 32; Judge, New York, 30; Ohtani, Los Angeles, 27; Tucker, Houston, 25; France, Seattle, 25; A.García, Texas, 24; Rizzo, New York, 24; Ward, Los Angeles, 23; Walsh, Los Angeles, 23.

HITS. Devers, Boston, 50; France, Seattle, 46; Bogaerts, Boston, 45; Anderson, Chicago, 42; Judge, New York, 41; Franco, Tampa Bay, 39; Ohtani, Los Angeles, 39; 8 tied at 38.

DOBLES. Devers, Boston, 14; Gurriel, Houston, 13; J.Martinez, Boston, 13; Espinal, Toronto, 12; O.Miller, Cleveland, 11; Arozarena, Tampa Bay, 10; K.Hernández, Boston, 10; S.Murphy, Oakland, 10; Sánchez, Minnesota, 10; Trout, Los Angeles, 10.

TRIPLES. Benintendi, Kansas City, 2; Dozier, Kansas City, 2; A.García, Texas, 2; Giménez, Cleveland, 2; B.Lowe, Tampa Bay, 2; J.Lowe, Tampa Bay, 2; Meadows, Detroit, 2; Neuse, Oakland, 2; Ramírez, Cleveland, 2; Rosario, Cleveland, 2; Ward, Los Angeles, 2; Witt Jr., Kansas City, 2.

JONRONES. Judge, New York, 14; Alvarez, Houston, 12; Buxton, Minnesota, 11; Trout, Los Angeles, 10; Rizzo, New York, 10; Stanton, New York, 10; Ward, Los Angeles, 9; Ramírez, Cleveland, 8; Seager, Texas, 8; Ohtani, Los Ángeles, 8.

BASES ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 11; Mateo, Baltimore, 10; Straw, Cleveland, 8; Tucker, Houston, 8; White, Texas, 8; Mullins, Baltimore, 7; Arozarena, Tampa Bay, 6; Robert, Chicago, 6; Velazquez, Los Angeles, 6; 9 tied at 5.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Verlander, Houston, 5-1; Blackburn, Oakland, 4-0; Holmes, New York, 4-0; R.López, Chicago, 4-0; Cease, Chicago, 4-1; Manoah, Toronto, 4-1; Taillon, New York, 4-1; Gilbert, Seattle, 4-2; Ryan, Minnesota, 4-2; Lorenzen, Los Angeles, 4-2; Cimber, Toronto, 4-2.

EFECTIVIDAD. Cortes Jr., New York, 1.35; Verlander, Houston, 1.38; Kopech, Chicago, 1.54; Manoah, Toronto, 1.71; M.Pérez, Texas, 2.01; McClanahan, Tampa Bay, 2.33; Ryan, Minnesota, 2.39; Gausman, Toronto, 2.40; Gilbert, Seattle, 2.40; Skubal, Detroit, 2.50.

PONCHES. Cease, Chicago, 67; McClanahan, Tampa Bay, 65; Gausman, Toronto, 54; Montas, Oakland, 53; Gilbert, Seattle, 51; Ray, Seattle, 50; Cortes Jr., New York, 49; Cole, New York, 46; Ohtani, Los Angeles, 46; Skubal, Detroit, 45.