Los equipos no se ponen de acuerdo con clubhouses de visitantes en Lidom

Robinson Canó define los clubhouse de visitantes de la Lidom como una “vergüenza”, que carecen de servicios tan básicos como agua caliente, con problemas frecuentes en la plomería que se convierte en una amenaza para la salud. Juan Francisco los considera “un disparate”, al igual que los terrenos de juego y es de las cosas que cambiaría si de él dependiera.

Pero los ejecutivos de los clubes, salvo el Francisco Micheli, no se ponen de acuerdo. Mientras los camerinos de los equipos home club han sido tan renovado en el último lustro que poco tienen que envidiar a los mejores parques del mundo en sus propios parques el área destinada a la visita no está a la altura.

“Los clubhouses de visitantes no son ni las sombras de los de uno, cuando nosotros vamos de visita también nos pasa lo mismo”, dijo Ricardo Ravelo, presidente del Licey. Pero, a su juicio, el que el equipo construyó en 2014 es funcional, aunque advierte que no sueñen con que el estándar sea parecido al del equipo azul.

“De ninguna manera los clubhouses de visitantes van a ser igual que los clubhouses home club… son cosas que hay que entenderla”, dice y aclara que no se contempla este año hacer inversión en esa área que está, “en perfectas condiciones”. “De ninguna manera nosotros vamos a poner nuestro clubhouse de visitante igual que el clubhouse de nosotros”, reitera Ravelo.

Quilvio Hernández, presidente de las Águilas Cibaeñas, reconoce que hay un doble discurso con el tema y asume su responsabilidad.

“Es verdad que hay un descuido con eso, un descuido grande con los clubhouses de visitantes”, dice Hernández, desde Santiago. “Es una realidad, nos preocupamos muchísimo por el clubhouse local y la mitad de los juegos que jugamos lo hacemos el clubhouses súper descuidados, que no se les pone la atención debida. Entonces tú no puedes exigirles a peloteros de cártel cuando no le ofreces nada de calidad ni de confort a jugadores estelares”.

De hecho, Hernández reveló a DL que es un tema que le ha planteado a la Lidom que lo asuma y que establezca estándar en los cinco parques.

“Eso no se debe dejar a los equipos que intervengan unilateralmente los clubhouses de visitantes, sino que sea un tema que la liga los adecue, se haga un presupuesto global y lo adecuemos bajo un estándar, que no se lo dejemos a que ‘las Águilas van a hacer el del Estadio Cibao y las Estrellas el del Tetelo Vargas, que sea la liga que asuma eso, porque es una necesidad.

Las cuyayas comenzaron la semana pasada a reparar el terreno de juego del parque Cibao, pero en la intervención no figura el camerino de la visita. Otra inversión que saldrá de las cuentas de las Águilas y un tema al que Hernández llama la atención al Gobierno, ya que, según él, en los últimos 10 años todas las reparaciones al play han corrido por cuenta del equipo.

“No se puede dejar los estadios del interior, no se pueden dejar, el béisbol no es uno solo, es bueno que se invierta en el Quisqueya, pero no se pueden dejar los estadios del interior, son los cinco estadios, es el país que es beisbolero, que produce dinero, nosotros no podemos ser los perjudicados al dejar a los del interior sin reparaciones, es injusto”, dice Hernández.

Gigantes sí

Los actuales campeones de la Lidom tienen proyectado a finales de mayo intervenir el estadio Julián Javier, unos trabajos que tocarán tanto el terreno como la parte interior.

Alfredo Acebal Rizek, presidente de los potros, explicó a DL que serán mejoradas las facilidades de los jugadores en ambos clubhouses, un retoque al terreno, los baños para el público y se instalará una pantalla gigante detrás del jardín derecho.

“La idea es que los peloteros visitantes tengan un entorno cómodo, es algo que todo lo puedan tener en un entorno limpio y agradable”, dijo Acebal.