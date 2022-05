Aquí los líderes en MLB; Machado domina en la Liga Nacional

Dos dominicanos están entre los primeros 10 mejores bateadores de las Grandes Ligas, luego de la jornada de MLB, el 19 de mayo. Manny Machado de los Padres de San Diego, líder de bateo en la Liga Nacional con promedio de .355, es segundo en el listado general y Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, con .335, ocupa el sexto lugar, cuarto en la Liga Americana.

En empujadas, José Ramírez de los Guardianes de Cleveland con 35, es el tercer mejor, segundo en la Liga Americana; Willy Adames de los Cerveceros de Milwaukee, Liga Nacional, tiene 24 para estar en el lugar 17 en el listado general.

El poder de los criollos, renglón de jonrones, Adames lleva 9, noveno en la lista de MLB, Ramírez, tiene 8, lo mismo que Juan Soto de los Nacionales de Washington.

Aquí los líderes de bateo y pitcheo (AP)

En la Liga Nacional

BATEO. M.Machado, San Diego, .355; Hosmer, San Diego, .336; Goldschmidt, St. Louis, .329; Cron, Colorado, .319; Bell, Washington, .316; McNeil, New York, .313; Freeman, Los Ángeles, .312; Harper, Philadelphia, .305; Chisholm Jr., Miami, .304; Iglesias, Colorado, .302.

ANOTADAS. Betts, Los Ángeles, 36; Harper, Philadelphia, 29; Edman, St. Louis, 27; M.Machado, San Diego, 27; Lindor, New York, 26; Soto, Washington, 26; Yelich, Milwaukee, 25; Alonso, New York, 24; Wills.Contreras, Chicago, 24; Estrada, San Francisco, 24; Goldschmidt, St. Louis, 24.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 36; Arenado, St. Louis, 31; Tellez, Milwaukee, 30; Cron, Colorado, 30; J.Turner, Los Ángeles, 28; Chisholm Jr., Miami, 27; Harper, Philadelphia, 27; Goldschmidt, St. Louis, 27; T.Turner, Los Ángeles, 27; Adames, Milwaukee, 24; Hosmer, San Diego, 24.

HITS. M.Machado, San Diego, 50; Goldschmidt, St. Louis, 47; Cron, Colorado, 46; C.Hernandez, Washington, 45; Hosmer, San Diego, 45; Bell, Washington, 43; Freeman, Los Ángeles, 43; Alonso, New York, 42; McNeil, New York, 42; Arenado, St. Louis, 41.

DOBLES. Olson, Atlanta, 15; Freeman, Los Ángeles, 14; Goldschmidt, St. Louis, 14; Harper, Philadelphia, 14; K.Marte, Arizona, 13; Arenado, St. Louis, 12; Franco, Washington, 10; Hayes, Pittsburgh, 10; Naquin, Cincinnati, 10; Suzuki, Chicago, 10.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 4; Edman, St. Louis, 3; Nimmo, New York, 3; Wong, Milwaukee, 3; Bellinger, Los Ángeles, 2; Chavis, Pittsburgh, 2; Cronenworth, San Diego, 2; E.Escobar, New York, 2; Grisham, San Diego, 2; Hummel, Arizona, 2; Joe, Colorado, 2; J.Sánchez, Miami, 2.

JONRONES. Cron, Colorado, 10; Alonso, New York, 10; Adames, Milwaukee, 9; Harper, Philadelphia, 9; Renfroe, Milwaukee, 9; Schwarber, Philadelphia, 9; C.Walker, Arizona, 9; Arenado, St. Louis, 9; Tellez, Milwaukee, 8; Soto, Washington, 8; Betts, Los Ángeles, 8; Riley, Atlanta, 8.

BASES ROBAAS. Bader, St. Louis, 11; Edman, St. Louis, 9; Wong, Milwaukee, 8; T.Turner, Los Ángeles, 7; Acuña Jr., Atlanta, 6; Chisholm Jr., Miami, 6; Estrada, San Francisco, 6; Harper, Philadelphia, 6; M.Machado, San Diego, 6; J.Peterson, Milwaukee, 6.

JUEGOS GANADOS. Scherzer, New York, 5-1; Webb, San Francisco, 5-1; Buehler, Los Ángeles, 5-1; Musgrove, San Diego, 4-0; T.Anderson, Los Ángeles, 4-0; Gonsolin, Los Ángeles, 4-0; Kershaw, Los Ángeles, 4-0; Darvish, San Diego, 4-1; P.López, Miami, 4-1; Suárez, Philadelphia, 4-1.

EFECTIVIDAD. Gallen, Arizona, 1.14; P.López, Miami, 1.57; Mikolas, St. Louis, 1.68; Quintana, Pittsburgh, 2.19; Musgrove, San Diego, 2.20; Burnes, Milwaukee, 2.27; Alcantara, Miami, 2.49; Scherzer, New York, 2.54; Bassitt, New York, 2.77; Wright, Atlanta, 2.79.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 62; Scherzer, New York, 59; Rodón, San Francisco, 56; Aa.Nola, Philadelphia, 55; Manaea, San Diego, 50; Wright, Atlanta, 50; Bassitt, New York, 49; Lauer, Milwaukee, 49; P.López, Miami, 48; F. Peralta, Milwaukee, 48.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-en-la-mano-8fef3734.jpg Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston es el sexto mejor bateador de la MLB, al 19 de mayo del 2022. (AP/ARCHIVO)

En la Liga Americana

BATEO. Ward, Los Ángeles, .375; Anderson, Chicago, .346; J.Martinez, Boston, .344; Devers, Boston, .335; Bogaerts, Boston, .331; France, Seattle, .323; Trout, Los Ángeles, .320; Judge, New York, .307; Benintendi, Kansas City, .306; Robert, Chicago, .301.

ANOTADAS. Judge, New York, 32; Trout, Los Ángeles, 32; Ohtani, Los Ángeles, 27; Ward, Los Ángeles, 26; Devers, Boston, 25; Alvarez, Houston, 24; Rizzo, New York, 24; Straw, Cleveland, 24; Franco, Tampa Bay, 23; A.García, Texas, 23; O.Miller, Cleveland, 23.

EMPUJADAS. Stanton, New York, 35; Ramírez, Cleveland, 34; Judge, New York, 30; France, Seattle, 28; Ohtani, Los Ángeles, 27; Tucker, Houston, 26; Walsh, Los Ángeles, 26; Rizzo, New York, 24; A.García, Texas, 24; Ward, Los Ángeles, 23; Trout, Los Ángeles, 23; Story, Boston, 23.

HITS. Devers, Boston, 53; France, Seattle, 50; Anderson, Chicago, 47; Bogaerts, Boston, 47; Judge, New York, 42; J.Martinez, Boston, 42; Benintendi, Kansas City, 41; Franco, Tampa Bay, 40; Frazier, Seattle, 40; Mancini, Baltimore, 40; Ohtani, Los Ángeles, 40; Stanton, New York, 40.

DOBLES. Devers, Boston, 15; J.Martinez, Boston, 14; Gurriel, Houston, 13; Espinal, Toronto, 12; O.Miller, Cleveland, 12; Hays, Baltimore, 11; Sánchez, Minnesota, 11; Arozarena, Tampa Bay, 10; K.Hernández, Boston, 10; S.Murphy, Oakland, 10; Trout, Los Ángeles, 10.

TRIPLES. 14 empatados con 2.

JONRONES. Judge, New York, 14; Alvarez, Houston, 12; Buxton, Minnesota, 11; Trout, Los Ángeles, 11; Stanton, New York, 11; Rizzo, New York, 10; Ward, Los Ángeles, 9; Altuve, Houston, 8; Ramírez, Cleveland, 8; Walsh, Los Ángeles, 8; Seager, Texas, 8; Ohtani, Los Ángeles, 8.

BASES ROBADAS. Mateo, Baltimore, 11; J.Rodríguez, Seattle, 11; Tucker, Houston, 9; Straw, Cleveland, 8; White, Texas, 8; Anderson, Chicago, 7; Mullins, Baltimore, 7; Arozarena, Tampa Bay, 6; Merrifield, Kansas City, 6; Robert, Chicago, 6; Velazquez, Los Ángeles, 6.

JUEGOS GANADOS. Verlander, Houston, 5-1; Cole, New York, 4-0; Blackburn, Oakland, 4-0; Holmes, New York, 4-0; Cease, Chicago, 4-1; Manoah, Toronto, 4-1; Rasmussen, Tampa Bay, 4-1; Taillon, New York, 4-1; R.López, Chicago, 4-1; Gilbert, Seattle, 4-2; Ryan, Minnesota, 4-2; Lorenzen, Los Ángeles, 4-2; Cimber, Toronto, 4-2.

EFECTIVIDAD. Cortes Jr., New York, 1.35; Verlander, Houston, 1.38; Manoah, Toronto, 1.71; M.Pérez, Texas, 2.01; McClanahan, Tampa Bay, 2.33; Rasmussen, Tampa Bay, 2.33; Gilbert, Seattle, 2.40; Skubal, Detroit, 2.50; Gausman, Toronto, 2.52; F.Valdez, Houston, 2.68.

PONCHADOS. Cease, Chicago, 67; McClanahan, Tampa Bay, 65; Gausman, Toronto, 57; Montas, Oakland, 53; Ohtani, Los Ángeles, 53; Cole, New York, 51; Gilbert, Seattle, 51; Ray, Seattle, 50; Cortes Jr., New York, 49; Skubal, Detroit, 45.