Lo s Filis doblegan 7-3 a Bravos: Wheeler logra 10 ponchetes

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/05/24/86a0054b29164a3a9bb59750658922e4-5b6febaf.jpg

El panameño Johan Camargo, de los Filis de Filadelfia, supera el out y anota frente al receptor de los Bravos de Atlanta, Travis dArnaud, tras un doble de Roman Quinn en la tercera entrada del partido en Atlanta, el lunes 23 de mayo de 2022. (AP Foto/John Bazemore) (THE ASSOCIATED PRESS)