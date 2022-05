Pinedo: Lidom debe asegurarse de que peloteros compitan en igualdad

La Agencia Nacional Antidopaje no solo se declara abierta para asistir a la Lidom en un programa que esta última sufrague, sino que entiende que el principal evento deportivo del país requiere dar ese paso para crear un ambiente de competencia más justo y transparente.

El doctor Milton Pinedo, que dirige la agencia, explicó a DL que el béisbol debe mirarse en el espejo del deporte olímpico dominicano, con cinco ciclos subiendo al podio de la máxima competencia y ha controlado el tema del dopaje.

“Los atletas tienen el derecho de competir en un ambiente libre de dopaje y cuando compite con otro sin saber si ese atleta está incumpliendo las normas está en desventaja”, dijo Pinedo. “Tú, como liga, debes proteger al atleta para que cuando él compita él se sienta que lo hace con personas iguales que él”.

Pinedo insiste en que un programa es más que hacer pruebas. Más de tres décadas enfrentando el tema le acreditan para asegurar que ofrecerle la información preventiva a atletas y entrenadores se puede enfrentar el problema.

“Está demostrado que con educación y orientación se puede enfrentar el dopaje. Nosotros tenemos un deporte olímpico prácticamente limpio y en el deporte olímpico hay envuelto una gran cantidad de dinero y de patrocinio que son enormes y no tenemos ningún temor. El deporte olímpico dominicano se puede decir que es un deporte libre de dopaje”, dijo Pinedo.

En el primer trimestre del año, la Agencia destinó US$18,000 en la aplicación de 67 pruebas (26 en competencia y 42 fuera) a atletas olímpicos, examinadas en Cuba, una opción más barata que el laboratorio de Montreal, ambos certificados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en inglés).

“Lidom y el béisbol dominicano están en una situación bastante difícil porque a pesar de ser el deporte que nos pone en la palestra mundial y es una identidad nacional, es una marca, porque no es un asunto de muestras, es de un programa bien elaborado que incluya educación, mucha orientación para los atletas, ningún atleta quiere salir dopado”, dijo Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva.

“Sí, estamos en plena capacidad para ejecutar un programa antidopaje si la Liga no los requeriría, eso sería lo mismo que uno hace todos los días, no es nada fuera de lo que uno hace. Es totalmente lo mismo, controles fuera de competencia y en competencia que se hacen dependiendo la duración del evento, no es nada complicado”, explicó Pinedo.