Mejoras en ligas menores no frenan las hipotecas de ingresos de los prospectos

Los peloteros de ligas menores ya no tienen que pagarse el hospedaje y desde 2021 ganan entre US$110 y US$250 más a la semana. Pero su ingreso anual sigue por debajo del mínimo federal de US$7.25 la hora y solo el 10% alcanzará las Grandes Ligas, de acuerdo a un estudio de More Than Baseball, una ONG que representa y que busca un ingreso mínimo de US$35,000 al año.

En ese contexto, Big League Advance (BLA), una empresa que presta dinero a prospectos a cambio de cobrarle porcentajes fijos de por vida a sus ingresos en la MLB, ha visto dispararse el número de solicitantes y asegura acercar su portafolio medio millar de jugadores.

Por esto, la sociedad que tiene de presidente Michael Schwimer busca levantar una inversión de US$250 millones en una tercera ronda de expansión, le dijo el exlanzador al sitio Sportico.com.

Se trata de la misma empresa que dio su golpe mayor cuando Fernando Tatis Jr., firmó la extensión de US$350 millones y 13 años con los Padres en 2021. En 2017 el hoy torpedero en lista de lesionados tomó un préstamo menor a un millón y tendría que pagarle de ese pacto hasta US$26 millones, de acuerdo a The Wall Street Journal.

“Tenemos más de 400 jugadores en este momento y se está volviendo más popular; los jugadores están diciendo 'sí' cada vez más”, dijo Schwimer. El cobro va entre 1 y 10%.

BLA recaudó US$26 millones en su primer fondo y US$130 MM en el segundo, y le quedaría poco dinero en caja de ese total. Schwimer dijo que el grupo ha invertido en 400-450 jugadores, de los cuales unos 100 llegaron a la MLB y casi la misma cantidad salió completamente del béisbol.

Schwimer dijo que Big League Advance ya tiene alrededor de US$100 millones comprometidos con el nuevo fondo. Se negó a proporcionar los nombres de esos inversores.

El modelo de negocio de Big League Advance genera serios cuestionamientos en la industria. El sindicato de jugadores de la MLB ha llamado a tales acuerdos de terceros “explotadores”, y ha expresado temores sobre los conflictos de intereses que podrían surgir de estos acuerdos.

En 2018, Big League Advance fue demandado por el prospecto dominicano de los Cleveland Guardians, Francisco Mejía, quien afirmó que se aprovecharon de él en un trato que le dio US$360,000 a cambio del 10% de sus ganancias de la MLB. Más tarde, Mejía retiró la demanda y se disculpó.