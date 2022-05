Los Azulejos ganan 11-10 a Angelinos: Gurriel rompe el empate

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/30/e25a6f3fa6aa433db3b73b73a67af824-301d48d2.jpg

Matt Chapman, de los Azulejos de Toronto, a la derecha, evita el out del relevista dominicano Oliver Ortega, de los Angelinos de Los Ángeles, cuando se dirigía a la primera base, donde se encontraba el jugador de esa posición Jared Walsh, en la séptima entrada del partido, en Anaheim, California, el domingo 29 de mayo de 2022. (AP Foto/Mark J. Terrill) (THE ASSOCIATED PRESS)