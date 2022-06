Los Azulejos hilvanan 7mo triunfo al vencer a Medias Blancas

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/02/65f9160f14b843ad8f1268b2969a020e-9383d329.jpg

El dominicano Santiago Espinal, de los Azulejos de Toronto, celebra después de conectar un cuadrangular solitario en la primera entrada del partido ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 1 de junio de 2022, en Toronto. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) (THE ASSOCIATED PRESS)