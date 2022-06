Ulises Cabrera: “Oferta de Grandes Ligas no acerca el draft”

El tiempo corre en contra de Grandes Ligas para convencer al sindicato de peloteros (MLBPA en inglés) sobre la implementación de un sorteo internacional (draft) para el fichaje de jugadores formados fuera de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El 25 de julio es la fecha límite.

Esta semana, la liga dio a conocer la plataforma sobre la que funcionaría el nuevo modelo. Se trata de una liga con 800 jugadores de América Latina y el resto del mundo repartidos en 32 equipos en cuatro regiones de la República Dominicana, se jugaría dos fases de tres meses con hasta tres choques por semana, habrá una pausa de dos meses donde se realizarán showcases, y al final de la campaña tendrá lugar el draft.

Las instalaciones estarían equipadas con tecnología de exploración y todos los videos y datos se distribuirían a los clubes. La MLB promete hacer inversiones significativas en infraestructura y personal (un coordinador para supervisar la liga en cada región, entrenadores y otras estadísticas, tecnología y personal de arbitraje).

Ulises Cabrera, agente certificado y director de la Domincan Prospect League, atiende a DL desde California a través de WhatsApp durante 45 minutos donde explica con respuestas largas que no ve señales como que esta propuesta, más la de aumento en la inversión, pueda hacer cambiar la negativa que ha tenido el sindicato sobre abandonar la agencia libre.

“MLB cree que está más cerca de lo que ellos quieren y el sindicato, desde mi punto de vista, no ha cambiado su posición. Por más de 30 años lo ha rechazado y nada indica que han variado esa posición, yo diría que todo lo contrario. Esa es la realidad, aunque MLB ha querido hacer sentir que el draft está más cerca que nunca”, dijo Cabrera, quien trabaja para la agencia Octagon.

De aprobarse, la plataforma se pondría en funcionamiento en la segunda mitad de 2023 una vez haya firmado el grueso de la clase que estará disponible a partir del 15 de enero próximo.

“Yo cuestiono que tan cerca está el draft, nadie es capaz de decir que sí viene o no viene. La historia demuestra que no va a venir. No es una opinión, es un análisis frío de la situación”, agrega Cabrera.

“Lo que se ha ofertado de ambas partes no ha sido suficiente, porque no hay un acuerdo. El hecho de que no exista un acuerdo hoy cuando todos los otros puntos que tuvo el convenio de 360 páginas de cláusulas y fórmulas, todo eso se pudo acordar, eso está cerrado, no hay nada más que hablar por cinco años, el hecho de que este tema siga en el aire significa que no ha sido aceptable la oferta de ninguna de las dos partes. Es obvio que lo que ha ofrecido la Major League no funciona”, explicó el agente de Carlos Santana.

Cabrera advirtió del riesgo que representa que la MLB asuma el control de promocionar a los jugadores mientras es el mismo comprador del producto.

“Uno no va al mercado a buscar aguacate y no le dice al vendedor cuánto es que cuesta, es el aguacatero que tiene que poner el precio. Es sumamente peligroso dejar que el comprador establezca el precio de un producto y el draft eso es lo que hace. Si es peligroso dejar que el comprador ponga el precio del producto es hasta más peligroso que el comprador del producto sea el que mercadea el producto.