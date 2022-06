Flaherty cuestiona la negativa de jugadores de los Rays a usar el parche del orgullo LGBT

Cinco lanzadores de los Tampa Bay Rays declinaron utilizar el logo conmemorativo a la "Noche del Orgullo" el sábado, alegando razones religiosas. El Jack Flaherty, lanzador de los Cardenales, tuvo una pequeña reacción en las redes sociales donde insinuó que le pareció una broma, reporta The New York Post.

Flaherty compartió sus opiniones en Twitter después de que los lanzadores de los Rays Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs y Ryan Thompson se negaron a usar el logo del orgullo gay en sus uniformes, diciendo que era una “decisión basada en la fe”.

“Broma absoluta”, tuiteó Flaherty, con el link de la nota publicada por TMZ. Un mensaje que ya ha superado los 2,000 comentarios, ha sido retwiteado más de 2,700 veces y ha recibido más de 34,000 "me gusta".

Adam, quien habló en nombre del grupo de cinco, intentó justificar la decisión diciendo que “mucho se debe a la fe”, en una entrevista con el Tampa Bay Times.

“Es una decisión difícil”, dijo Adam. “Porque, en última instancia, todos dijimos que lo que queremos es que sepan que todos son bienvenidos y amados aquí. Pero cuando lo ponemos en nuestros cuerpos, creo que muchos muchachos decidieron que es solo un estilo de vida que tal vez, no es que menosprecien a nadie ni piensen diferente, es solo que tal vez no queremos alentarlo si creemos en Jesús, quien nos animó a vivir un estilo de vida que se abstuviera de ese comportamiento, al igual que [Jesús] me alienta a mí, como hombre heterosexual, a abstenerme del sexo fuera de los límites del matrimonio. No es diferente".

“No es un juicio. No está mirando hacia abajo. Es justo lo que creemos que el estilo de vida que él nos animó a vivir, por nuestro bien, no retener. Pero nuevamente, amamos a estos hombres y mujeres, nos preocupamos por ellos y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí”.

Flaherty, sin embargo, no se lo creyó.

Kevin Kiermaier, un jardinero veterano de los Rays que usó el parche, le dijo al Times que quería fomentar una cultura de inclusión en el estadio del equipo.

“Mis padres me enseñaron a amar a todos tal como son, vive tu vida, sean cuales sean tus preferencias, sé tú mismo”, dijo Kiermaier. “Obviamente, no puedo hablar por todos los que están aquí, pero este es un ambiente familiar aquí en un campo de béisbol de las grandes ligas... Solo queremos que todos se sientan bienvenidos e incluidos y que nos animen. No importa cuáles sean tus puntos de vista sobre cualquier cosa”.