Horford advierte sobre provocaciones de Draymond Green: "No nos preocupan"

Los Boston Celtics no están preocupados por Draymond Green. Eso es lo que Al Horford cree.

Green se mezcló con los jugadores de Boston un par de veces en la victoria aplastante de los Warriors en el Juego 2 de las Finales de la NBA el domingo por la noche, sobre todo en su encuentro con Jaylen Brown al final del segundo cuarto en el que el escolta de los Celtics cree que Green intentó tirar abajo de sus pantalones.

Al hablar con los reporteros, se le preguntó a Horford cómo las peleas de Green con los jugadores de los Celtics afectaron su compostura durante el Juego 2.

"No, no hay impacto", dijo.

Green, quien tuvo problemas en el Juego 1 y anotó solo dos de 12 intentos de tiros de campo, fue efectivo el domingo y terminó con nueve puntos, siete asistencias, cinco rebotes, un robo y un bloqueo en 35 minutos, el máximo del equipo. Terminó con una calificación de más/menos de más-7, mientras que Horford anotó solo dos puntos.

"Quiero decir, él va a hacer lo que hace", continuó Horford. "No estamos preocupados por él. Vamos a hacer lo que hacemos, concentrarnos en nosotros. Simplemente no lo logramos esta noche. Estaremos mejor en casa en el Juego 3".

Después de cometer una falta técnica en el primer cuarto luego de una pelea con Grant Williams, Green se enredó con la estrella de los Boston Celtics Jaylen Brown al final del tercer cuarto en un incidente que podría haber justificado su segunda técnica y una expulsión automática.

Sin embargo, después de revisar la jugada, los árbitros se negaron a darle a Green otra técnica. Como era de esperar, Green estuvo de acuerdo con la forma en que se ofició el incidente y sugirió que se ganó el beneficio de la duda después de 10 temporadas en la NBA.

"Para nada", dijo Green a Michael Eaves de ESPN durante una entrevista en "SportsCenter" cuando se le preguntó si estaba sorprendido de no haber tenido un segundo técnico. "Son las Finales de la NBA. Como dije, llevo mi insignia de honor.

"No es que esté diciendo que necesariamente me tratan diferente. Me he ganado un trato diferente. Lo disfruto. Lo acepto. Pero nunca voy a dejar que alguien me supere. Primero soy un hombre. Mis hijos están en las gradas. No juego ese tipo de juegos. Entonces, pase lo que pase en ese momento".

Brown vio la jugada de manera diferente, afirmando que Green "trató de bajarse los pantalones" después de que los dos se pelearan en el suelo. Entonces, ¿las acciones de Green fueron suficientes para justificar una expulsión?

Ime Udoka cree que las 'circunstancias' llevaron a que Draymond no fuera expulsado

"La realidad es que tiene sentido", dijo Green en su podcast, "The Draymond Green Show", el domingo por la noche. "Nadie está pagando para ver a los muchachos ser expulsados del juego y no ves el juego que quieres ver. Entonces, entiendo y estoy de acuerdo.

"Sí, si hay algo atroz, me expulsarán. Como sabemos, nadie me perdona. Ni espero que me salven, ni quiero que me salven. Pero si es algo que no es atroz, probablemente no debería". no ser expulsado de un juego".

Green es uno de los instigadores más notorios de la NBA que a menudo cruza la línea entre jugar físico y jugar sucio. Estableció el tono físico desde el salto en el Juego 2, y su energía agresiva fue una de las principales razones por las que los Warriors forzaron 18 pérdidas de balón de los Celtics en el camino a una victoria por paliza por 107-88.

Si Green fue expulsado al final del segundo cuarto, el tercer cuarto puede haber sido diferente a cuando Golden State superó a Boston 35-14. Pero el domingo por la noche, Green logró caminar hasta la línea sin cruzarla.

"No juego el juego preocupado por ser expulsado o no", agregó Green en su podcast. "Juego el juego persiguiendo el nivel de físico en el que quiero que esté el juego. Y como sea que hagas eso, lo haces".