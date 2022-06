Jugadores de los Tampa Bay Rays rehusaron utilizar el logo del orgullo LGBT

Los jugadores de los Tampa Bay Rays se negaron a usar el logotipo del Orgullo Gay en sus uniformes el fin de semana, diciendo que sus creencias religiosas no lo permitirían, pero también dijeron que aceptaban a todos, de acuerdo aun reporte del portal TMZ.

Todos los jugadores son lanzadores, y hay cinco de ellos: Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs y Ryan Thompson. El sábado, durante la celebración de la Noche del Orgullo del equipo, supuestamente se deshicieron de las camisetas/gorras personalizadas con letras de colores del arcoíris y en su lugar optaron por uniformes estándar.

La razón... propósitos "basados en la fe". Adam explicó ... "Así que es una decisión difícil. Porque, en última instancia, todos dijimos que lo que queremos es que sepan que todos son bienvenidos y amados aquí".

Y agrega: "Pero cuando lo ponemos en nuestros cuerpos, creo que muchos muchachos decidieron que es solo un estilo de vida que tal vez, no es que menosprecien a nadie ni piensen diferente, es solo que tal vez no queremos para alentarlo si creemos en Jesús, quien nos animó a vivir un estilo de vida que nos abstendría de ese comportamiento, al igual que (Jesús) me alienta a mí como hombre heterosexual a abstenerme del sexo fuera de los límites del matrimonio. No es diferente".

El mánager Kevin Cash dijo que la decisión de los jugadores había provocado algunas conversaciones en el clubhouse, pero no parece que las cosas se hayan calentado... y que el equipo entiende.

Adam concluyó ... "No es un juicio. No es mirar hacia abajo. Es solo lo que creemos que es el estilo de vida que nos animó a vivir, por nuestro bien, a no retener. Pero nuevamente, amamos a estos hombres y mujeres, nos preocupamos por ellos , y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí".

El equipo ciertamente apoyó promocionar el hecho de que era Pride Night, ya que incluso cambiaron su logotipo oficial en las redes sociales para reflejar el mes (al igual que muchas empresas).

No está claro qué consecuencias, si las hay, pueden derivarse de esto.