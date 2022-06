Paul Goldschmidt y Luis Arráez lideran el bateo en las Grandes Ligas

Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional y el venezolano Luis Arráez de los Mellizos de Minnesota en la Liga Americana son los líderes de bateo en MLB, luego de la jornada del 6 de junio.

Goldschmidt batea para promedio de .343 y es seguido en ese renglón por el dominicano Manny Machado de los Padres de San Diego con promedio de .327.

Arráez tiene promedio .358. Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, es el criollo más cerca en promedio con .339, el mejor entre los dominicanos.

Framber Valdez, Houston, con 2.61, figura entre los mejores en efectividad en la Liga Americana.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/07/jugador-de-beisbol-con-espectadores-en-las-gradas-d3ed6f8b.jpg El dominicano Manny Machado es el mejor bateador dominicano en la Liga Nacional, con promedio de .327. (AP/MORRY GASH)

Líderes en la Liga Nacional

BATEO. Goldschmidt, St. Louis, .343; M.Machado, San Diego, .327; Iglesias, Colorado, .314; McNeil, New York, .314; Harper, Philadelphia, .309; Betts, Los Ángeles, .303; Bell, Washington, .302; Canha, New York, .302; Cooper, Miami, .302; T.Turner, Los Ángeles, .299.

ANOTADAS. Betts, Los Ángeles, 52; Edman, St. Louis, 44; Goldschmidt, St. Louis, 39; Harper, Philadelphia, 39; Lindor, New York, 39; Alonso, New York, 38; M.Machado, San Diego, 38; S.Marte, New York, 36; Freeman, Los Ángeles, 35; Wills.Contreras, Chicago, 34; Drury, Cincinnati, 34.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 54; Goldschmidt, St. Louis, 47; Lindor, New York, 45; T.Turner, Los Ángeles, 44; Harper, Philadelphia, 40; Cron, Colorado, 40; Arenado, St. Louis, 39; Betts, Los Ángeles, 39; Tellez, Milwaukee, 36; S.Marte, New York, 33.

HITS. Goldschmidt, St. Louis, 70; M.Machado, San Diego, 66; Betts, Los Ángeles, 64; Hernández, Washington, 63; T.Turner, Los Ángeles, 63; Cron, Colorado, 62; Freeman, Los Ángeles, 62; Alonso, New York, 61; Bell, Washington, 61; S.Marte, New York, 59; McNeil, New York, 59.

DOBLES. Olson, Atlanta, 23; Freeman, Los Ángeles, 20; Harper, Philadelphia, 19; K.Marte, Arizona, 19; Goldschmidt, St. Louis, 18; J.Turner, Los Ángeles, 16; E.Escobar, New York, 14; Franco, Washington, 14; Hernández, Washington, 14; M.Machado, San Diego, 14; McNeil, New York, 14; T.Turner, Los Ángeles, 14.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 4; Nimmo, New York, 4; Edman, St. Louis, 3; E.Escobar, New York, 3; Joe, Colorado, 3; J.Sánchez, Miami, 3; C.Taylor, Los Ángeles, 3; Wong, Milwaukee, 3; 16 tied at 2.

JONRONES. Betts, Los Ángeles, 16; Alonso, New York, 16; Schwarber, Philadelphia, 14; C.Walker, Arizona, 14; Cron, Colorado, 14; Riley, Atlanta, 14; Pederson, San Francisco, 13; Harper, Philadelphia, 13; Wisdom, Chicago, 12; Soto, Washington, 12; Goldschmidt, St. Louis, 12.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 14; Edman, St. Louis, 14; T.Turner, Los Ángeles, 11; Acuña Jr., Atlanta, 10; Chisholm Jr., Miami, 9; Swanson, Atlanta, 9; Estrada, San Francisco, 8; Lindor, New York, 8; S.Marte, New York, 8; J.Peterson, Milwaukee, 8; Segura, Philadelphia, 8; Wong, Milwaukee, 8.

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADORES. T.Anderson, Los Ángeles, 7-0; Carrasco, New York, 7-1; Musgrove, San Diego, 6-0; Gonsolin, Los Ángeles, 6-0; K.Thompson, Chicago, 6-0; Alcantara, Miami, 6-2; Buehler, Los Ángeles, 6-2; Gray, Washington, 6-4; Webb, San Francisco, 5-1; Lauer, Milwaukee, 5-1; Scherzer, New York, 5-1.

EFECTIVIDAD. Musgrove, San Diego, 1.64; Alcantara, Miami, 1.81; P.López, Miami, 2.18; Lauer, Milwaukee, 2.38; Gallen, Arizona, 2.40; Wright, Atlanta, 2.41; Burnes, Milwaukee, 2.50; T.Anderson, Los Ángeles, 2.59; Wainwright, St. Louis, 2.73; Fried, Atlanta, 2.74.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 84; Aa.Nola, Philadelphia, 79; H.Greene, Cincinnati, 72; Alcantara, Miami, 71; Rodón, San Francisco, 70; Bassitt, New York, 68; Manaea, San Diego, 68; P.López, Miami, 67; Wheeler, Philadelphia, 67; Wright, Atlanta, 66.

Líderes Liga Americana

BATEO. Arraez, Minnesota, .358; J.Martinez, Boston, .358; Anderson, Chicago, .356; Devers, Boston, .339; France, Seattle, .326; Bogaerts, Boston, .322; Benintendi, Kansas City, .321; Judge, New York, .313; Kirk, Toronto, .306; Mancini, Baltimore, .305.

EMPUJADAS. Judge, New York, 44; Devers, Boston, 42; Trout, Los Angeles, 38; Bogaerts, Boston, 36; Ohtani, Los Angeles, 36; Alvarez, Houston, 35; Straw, Cleveland, 35; Springer, Toronto, 34; J.Martinez, Boston, 33; J.Ramírez, Cleveland, 33.

EMPUJADAS. J.Ramírez, Cleveland, 53; Judge, New York, 42; Story, Boston, 40; France, Seattle, 37; A.García, Texas, 36; Stanton, New York, 35; Rizzo, New York, 35; Alvarez, Houston, 34; Walsh, Los Angeles, 33; Tucker, Houston, 32; Suárez, Seattle, 32; Ohtani, Los Angeles, 32.

HITS. Devers, Boston, 78; France, Seattle, 71; Bogaerts, Boston, 65; J.Martinez, Boston, 63; Benintendi, Kansas City, 62; Judge, New York, 62; Mancini, Baltimore, 60; Anderson, Chicago, 58; Arraez, Minnesota, 58; Bichette, Toronto, 57; J.Rodríguez, Seattle, 57.

DOBLES. Devers, Boston, 22; J.Martinez, Boston, 19; K.Hernández, Boston, 16; Bogaerts, Boston, 15; Espinal, Toronto, 15; Gurriel, Houston, 15; Andrus, Oakland, 14; Bichette, Toronto, 14; Bradley Jr., Boston, 14; O.Miller, Cleveland, 14; S.Murphy, Oakland, 14.

TRIPLES. J.Ramírez, Cleveland, 4; Gordon, Minnesota, 3; Rosario, Cleveland, 3; Witt Jr., Kansas City, 3; 21 tied at 2.

JONRONES. Judge, New York, 21; Alvarez, Houston, 16; J.Ramírez, Cleveland, 14; Trout, Los Angeles, 13; Rizzo, New York, 13; Guerrero Jr., Toronto, 13; Buxton, Minnesota, 12; Devers, Boston, 12; 6 tied at 11.

BASES ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 17; Mateo, Baltimore, 13; Mullins, Baltimore, 11; Arozarena, Tampa Bay, 10; Tucker, Houston, 10; White, Texas, 10; Straw, Cleveland, 9; Anderson, Chicago, 8; Kiner-Falefa, New York, 8; Semien, Texas, 8; Velazquez, Los Angeles, 8; Witt Jr., Kansas City, 8.

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Manoah, Toronto, 6-1; Taillon, New York, 6-1; F.Valdez, Houston, 6-2; Verlander, Houston, 6-2; McClanahan, Tampa Bay, 6-2; Cimber, Toronto, 6-2; Cole, New York, 5-1; Cortes, New York, 5-1; Gilbert, Seattle, 5-2; Blackburn, Oakland, 5-2; Rasmussen, Tampa Bay, 5-2; Urquidy, Houston, 5-2; Ryan, Minnesota, 5-2.

EFECTIVIDAD. A_Cortes, New York, 1.50; M.Pérez, Texas, 1.56; Manoah, Toronto, 1.98; McClanahan, Tampa Bay, 2.10; Skubal, Detroit, 2.15; Gilbert, Seattle, 2.22; Verlander, Houston, 2.23; Taillon, New York, 2.30; F.Valdez, Houston, 2.61; Blackburn, Oakland, 2.62.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 89; Cease, Chicago, 81; Cole, New York, 81; Montas, Oakland, 78; Ray, Seattle, 77; Gausman, Toronto, 73; Cortes, New York, 68; Eovaldi, Boston, 67; Gilbert, Seattle, 67; Ohtani, Los Angeles, 65.