El béisbol, sin pasajes para ir a eventos clasificatorios

La selección nacional sub-15 quedó eliminada el martes del premundial de la categoría al ser noqueada por su similar de Cuba 12-2, en Valencia, Venezuela. Antes cayó ante el equipo anfitrión (8-4) y Panamá (7-3).

El grupo, integrado por prospectos que en dos años proyectan firmar por bonos de seis y siete dígitos, completará el calendario este miércoles ante Colombia y luego regresará a la isla, tras una semana donde vivió el trato poco entendible que sufre el deporte que mayor aporte hace al país, en resultados y en dinero.

El equipo debió empezar el torneo en suelo bolivariano el viernes, pero no apareció el dinero para comprar los boletos e iba a declinar la aventura. Pero esa noche, un grupo de entrenadores independientes reunió US$15,600 para costear los tickets y llegaron a Venezuela el sábado.

“Fuimos sin preparación, sin bate, sin nada, sin uniformes, estamos dando un espectáculo muy mal. Fue Amaury (Nina) que dio los uniformes de su academia. Dicen IPL Dominicana, tuvimos la suerte de que Amaury nos ayudó ahí”, dice con tono de lamento Álvaro Samboy, director técnico de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe).

La historia puede ser peor para el seleccionado sub-23, formada por jugadores releases con menor interés, que debe volar este miércoles a Aguascalientes, México, a participar en el torneo continental. El evento arranca el viernes con ocho selecciones en la búsqueda de un boleto al Mundial de Taiwán.

“Todavía es la fecha que no tenemos los boletos aéreos”, dijo Samboy. Juan Núñez, el presidente de Fedobe, deja espacio al optimismo, pero no asegura nada. “Pienso que nos van a dar los pasajes del sub-23, me llamaron esta mañana para eso, estamos trabajándolo a ver, pero hasta ahora estamos en el aire, tanto con ese como con los demás”, dijo Núñez en referencia al Mundial sub-12 en Taiwán, al continental sub-18 y al femenino.

No ha transcurrido un año desde que la selección de mayores tocó el cielo al lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una competencia a la que se pudo acceder a la fase clasificatoria gracias a la mejora en el ranking mundial lograda con la participación en las competencias de categorías menores.

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) está a cargo de suministrar los boletos aéreos, pero desde allí no dan respuesta. Entre 2017 y 2021 el programa Probéisbol se encargó de costear esos gastos con las selecciones sub-23 y de mayores. Deportes entrega una subvención mensual de un millón de pesos a la Fedobe, para sus operaciones.

“Los uniformes del sub-23 no están listos, pero buscamos la forma. Amaury tiene uniformes ahí, lo que hay es coger esos mismos y arrancar con esto”, dice Samboy. “Parece que el Estado tiene otras prioridades. Yo sé que las selecciones están listas y una mala preparación lamentablemente va a repercutir en los resultados. Para tener grandes medallas hay que hacer inversión”.

En la actualización más reciente del ranking, la República Dominicana perdió un puesto y ahora se ubica séptima del planeta. Samboy vislumbra que al quedar eliminado en primera ronda en el sub-15 y una posible ausencia del sub-23 le haría perder al menos otra casilla.

