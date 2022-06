El béisbol no va al premundial sub-23 de México por falta de dinero

Haya o no sorteo, para 2024 entre los prospectos dominicanos que proyectan rubricar contratos de siete dígitos figuran nombres como el de Heinz Brito, Ronny Collado, Alexander Cruz y Feliz José Genao, de quienes ya circulan vídeos en las principales plataformas de desarrollo.

Este cuarteto forma parte de la selección sub-15 que para viajar al premundial de la especialidad en Venezuela (una competencia oficial) no recibió del Gobierno ni siquiera uniformes o el pasaje, que tuvo que ser costeado por sus entrenadores, que no solo cedieron el talento que preparan para las Grandes Ligas.

Los lanzadores que estaban previsto hacer el viaje declinaron, ya que sus preparadores no estaban dispuestos a hacer la doble inversión, por lo que hubo que apelar a poner a lanzar a jugadores de posición, dice Amaury Nina, quien cedió los uniformes y parte del dinero para el vuelo. Tampoco fueron los receptores que estaban en agenda, lo que explica el pobre desempeño.

Pero el problema que afronta el béisbol para cumplir con los compromisos en las competencias internacionales no terminó con los adolescentes que fueron a tierra de Bolívar.

Ayer miércoles, luego de trabajar por casi medio año para disputar el premundial en México que arranca este viernes, a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección sub-23 se les informó que se agotaron las opciones para conseguir el pasaje y la participación fue suspendida.

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) tampoco suministró el dinero para costear los boletos y aseguran que béisbol pidió “demasiados pasajes” y se les pidió que “priorizara”. Para este año la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) se clasificó para participar en cuatro eventos, donde se requiere llevar un personal de 27 personas en cada uno. Un número que en Deportes lo habrían considerado alto y que prometieron entregar a DL documentación que muestran la inversión que desde allí se ha hecho en béisbol.

Una fuente explicó que Deportes solo aprobó a béisbol 35 pasajes para todo el año.

Juan Núñez, presidente de la Fedobe, advierte que el país puede sufrir una suspensión, un daño adicional al ya haber perdido los puntos, lo que le augura retroceder en el ranking mundial.

“Más que vergonzoso es penoso”, dice Núñez, al teléfono desde La Vega. “Trabajamos con estos peloteros de la sub-23 por cinco meses, gastando muchos recursos, los mismos entrenadores, jugadores, esperanzados. Se frustra a la juventud, más ahora que todos queremos conseguir mejores hombres, jóvenes que sirvan de ejemplo a la juventud dominicana”.

La no asistencia al torneo sub-23 en Aguascalientes, México, evita que el país sume 50 puntos al ranking y al menos otros 60 por despedirse del mundial. En Venezuela solo se pudo sumar cuatro por no avanzar a la siguiente fase de un torneo donde el ganador saldrá con 40.

“Son torneos oficiales, hace tiempo que decidimos solo ir a ese tipo de competencias para que no nos digan que no hay dinero”, dice Núñez. La Fedobe recibe cada mes RD$1 millón del Miderec, pero Núñez indica que es para las actividades locales y las operaciones, un monto que no insiste ni siquiera para esto da.

Lo dice con lamento, puesto que entendía habría un mejor trato luego de un 2021 donde no solo se logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que también se logró el boleto inédito al Mundial sub-12 y se consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de la Juventud.

“Después no digan”

Nina, quien funge como gerente de operaciones de la Fedobe, puso el ejemplo del año 2013 cuando los hoy bigleaguers Rafael Devers y Eloy Jiménez eran prospectos sin firmar y, estando en Puerto Rico, pidieron boletas para ir a un partido del Clásico Mundial de Béisbol, que les fue negada.

“Esos muchachos no guardan rencor, pero a estos niños que hoy se les ha expuesto a este estrés dentro de ocho años proyectan ser peloteros de Grandes Ligas y muchos querrán que pongan sus carreras a un lado para representar al país”, dijo Nina.