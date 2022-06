Corea se suma a Japón en interés por prospectos dominicanos

Como desarrollador de talentos, José Daniel Ozuna “JD” pegó un grand slam en 2019 al concretarse el fichaje de Robert Puasón por US$5,1 millones con los Atléticos y para el mercado que se abre el 15 de enero próximo proyecta un palo de distancia similar con el prospecto Felin Celesten.

Pero 2020 y 2021 no fueron tan fructíferos medido por los fichajes si bien tenía talento en su Academia Ozuna Baseball Factory, lo que convenció a JD de la necesidad de tocar puertas en otros mercados para ampliar el abanico de oportunidades y ya cosecha los frutos. Con perspectivas halagüeñas.

Ozuna presentará este jueves el talento de su programa al menos a cinco equipos de la liga profesional de Corea del Sur (KBO), lo que espera aumente aún más el interés de los clubes asiáticos por esos diamantes dominicanos que todavía no ha alcanzado el nivel profesional.

La visita de los equipos surcoreanos llega luego de que Ozuna lograra cerrar cuatro acuerdos con jóvenes criollos para el béisbol japonés, un material en la órbita de los equipos de la MLB, pero que las ofertas del Lejano Oriente fueron mejores.

El más reciente fue el derecho Luis Manuel Rodríguez, un nagüero de 20 años con una recta que promedia las 98 millas y que en las presentaciones a los nipones alcanzó las 100 mph. Firmó por un bono de US$600 mil con los Soft Bank Hawks a una edad “condenado” a recibir cinco dígitos de los equipos de la MLB.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/14/texto-whatsapp-image-2022-06-14-at-54731-pm-ea4c9050.jpeg Trío de lanzadores dominicanos reclutados por el Soft Bank Hawks a través de JD Ozuna. (FUENTE EXTERNA)

“Quiero que los muchachos entienden que no se tienen que rendir, que no importa la edad que tengan, aún sea 5 mil, 10 mil dólares, lo que sea, que sigan luchando porque las oportunidades Dios te la va a mandar cuando él entienda”, dice Ozuna, al teléfono con DL desde Boca Chica. “Ese niño siguió jugando en academias, básicamente estaba con Felito Cueto, tiraba 94-96, una vez no los pasan sube a 98, pero la tranquilidad, la confianza, la preparación, casi seguro, se fueron las presiones, soltó varias bolas a 100 millas, ese niño nunca se rindió, siempre siguió tratando de entrar por 20, 25, 30”.

Antes que a Rodríguez también firmó a Mailon Félix, Frankely Geraldino (US$400,000) y Marco Simón (US$450,000), también para los Halcones en la Nippon Baseball League.

“Estamos en eso, una de las cosas que estoy tratando de hacer es seguir abriendo esa puerta de los japoneses, tener más opciones en Latinoamérica, yo quisiera que así como la MLB tiene sus organizaciones y su oficina en RD, también sueño que Japón haga su inversión, que cada organización tenga una sede aquí, con su oficina de NPB, es algo por lo que he estado luchando por un tiempo y se ha estado dando”, dijo Ozuna.