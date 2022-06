Villar no está conforme con su tiempo de juego

El infielder dominicano, Jonathan Villar, llegó a los Cachorros con la expectativa de que estaría en la alineación todos los días, pero en la práctica eso no ha sucedido hasta el momento.

Villar ha participado en 36 encuentros de los 60 que han jugado los Cachorros y batea para .223 con cinco dobles y dos cuadrangulares, ha anotado 13 carreras y empujado 12 con cinco robos.

“Llegué con un propósito y la cosa no ha sido como me la pintaron inicialmente, me toca esperar mi oportunidad, para hacer mi trabajo”, comentó Villar al ser cuestionado por el periodista Daniel Reyes para el programa Grandes en los Deportes que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

El veterano infielder dominicano fue puesto en la lista de lesionados el pasado 27 de mayo a causa de una operación que tuvo realizarse en la boca y fue activado durante el pasado fin de semana.

Villar no es puesto out en intento de robo de base desde el 4 de septiembre del año pasado y en ese lapso se ha robado ocho bases.

“Es algo que me ha pasado en más de una ocasión, aparenta ser mi destino”, expresó Villar sobre la falta de juego que ha recibido de parte del dirigente del conjunto David Ross.

Villar es un veterano de diez de carrera en las mayores con promedio de .256 de promedio y 160 dobles conectados, su mejor año en las Grandes Ligas fue la temporada del 2016 con los Cerveceros de Milwakee, cuando terminó con .285 de promedio con 19 cuadrangulares y 63 carreras empujadas.

“Entiendo que he hecho el trabajo para merecerme un contrato a largo plazo”, comentó.

Según lo expresado por Villar en la conversación que sostuvo con Reyes, recibió ofertas de los Azulejos de Toronto y los Metros de Nueva York entre otros equipos, pero entendió que la opción de ir a Chicago era la más beneficiosa para él en términos de tiempo de juego y proyección a futuro.