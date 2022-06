VÍDEO | Los Yanquis y los Mets, siguen como mejores equipos en MLB

La jornada de MLB del 14 de junio mantuvo a los Yanquis de Nueva York con el mejor récord, liderando la División Este de la Liga Americana, 9.0 juegos de ventaja sobre los Azulejos de Toronto que ocupan la segunda posición. Ganaron y fue su quinta victoria en fila, compilando 9-1 en los últimos 10 partidos, con 309 carreras anotadas y 180 permitidas para un positivo de 129.

El conjunto del Bronx tiene 45 triunfos y 16 derrotas para un .738; 27-7 como dueños de casa y 18-9 en la ruta. Se miden hoy a los Rays de Tampa Bay, terceros en la tabla de posiciones en el Este con 35-26, .574, a 10.0 juegos de los punteros. Shane McClanahan (z), 7-2, 1.87 por los Rays, enfrentará a Néstor Cortés, conocido de la afición dominicana, 5-2, 1.96 y 71 ponches, en un partido programado para las 7:05, en el hogar de los Yanquis.

El otro equipo de Nueva York, los Mets, sigue a sus vecinos en porcentaje, .651. 41-22, liderando también el Este, en la Liga Americana, con 6-4 en los últimos 10; racha de dos triunfos, 320 vueltas anotadas y 250 permitidas para un positivo de 70; 20-8 en la casa y 21-14 en la ruta.

Dodgers en la Liga Nacional El tercero en ese renglón son los Dodgers de Los Ángeles en el Oeste de la Liga Nacional con 38-23 para .623, 4-6 en los últimos 10, una victoria en su último partido, 311 vueltas anotadas y 203 permitidas para un positivo de 108; 18-10 en casa y 20-13 en la ruta.

Los Astros de Houston que lideran el Oeste de la Liga Americana, 38-24, .613; 4-6 en los últimos 10; una derrota en su último partido, 255 vueltas anotadas, 213 permitidas para positivo 42; 16-10 en la casa y 22-14 en la ruta, ocupan la cuarta posición para completar cuatro conjuntos con promedio por encima de .600.



Los otros equipos líderes divisionales son Mellizos de Minnesota en la Central de la Liga Americana, 36-28, .563; Cardenales de San Luis, Central Liga Nacional, 37-27, .578.

El dominicano Manny Machado, de los Padres de San Diego, con promedio de .315 es el mejor bateador entre sus compatriotas que militan en el viejo circuito de las mayores, en la Liga Americana y liderando a todos los latinos está Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, con promedio de .322.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-74ccb9d2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-74ccb9d2.jpg Rafael Devers, antesalista de los Medias Rojas de Boston, el mejor en promedio entre los dominicanos con .322, luego de la jornada del 14 de junio del 2022. (AP/MICHAEL DWYER)

Líderes AP, en la Liga Nacional

BATEO. Goldschmidt, St. Louis, .349; McNeil, New York, .321; Harper, Philadelphia, .318; Iglesias, Colorado, .315; M.Machado, San Diego, .315; Cooper, Miami, .311; Canha, New York, .299; T.Turner, Los Angeles, .297; Bell, Washington, .294; Lux, Los Angeles, .291; Swanson, Atlanta, .291.

ANOTADAS. Betts, Los Angeles, 53; Edman, St. Louis, 51; Goldschmidt, St. Louis, 47; Harper, Philadelphia, 44; M.Machado, San Diego, 43; Alonso, New York, 41; Schwarber, Philadelphia, 41; Drury, Cincinnati, 40; Lindor, New York, 40; Freeman, Los Angeles, 39; S.Marte, New York, 39; Profar, San Diego, 39.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 59; Goldschmidt, St. Louis, 56; Harper, Philadelphia, 46; T.Turner, Los Angeles, 46; Lindor, New York, 45; Cron, Colorado, 43; Chisholm Jr., Miami, 41; Arenado, St. Louis, 41; Betts, Los Angeles, 40; Tellez, Milwaukee, 38; Bell, Washington, 38; M.Machado, San Diego, 38.

HITS. Goldschmidt, St. Louis, 81; M.Machado, San Diego, 74; Hernández, Washington, 71; T.Turner, Los Angeles, 71; Cron, Colorado, 70; Edman, St. Louis, 69; Harper, Philadelphia, 69; Freeman, Los Angeles, 68; Alonso, New York, 67; Bell, Washington, 67; Betts, Los Angeles, 67; McNeil, New York, 67; Swanson, Atlanta, 67.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/jugador-de-futbol-americano-fb7f3afc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/jugador-de-futbol-americano-fb7f3afc.jpg Manny Machado de los Padres de San Diego, Liga Nacional, el mejor dominicano en bateo, en el viejo circuito. (AP/ARCHIVO)

DOBLES. Olson, Atlanta, 24; K.Marte, Arizona, 23; Freeman, Los Angeles, 21; Goldschmidt, St. Louis, 20; Harper, Philadelphia, 20; E.Escobar, New York, 16; M.Machado, San Diego, 16; J.Turner, Los Angeles, 16; 6 empatados con 15.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 4; Nimmo, New York, 4; Edman, St. Louis, 3; E.Escobar, New York, 3; Hoerner, Chicago, 3; Joe, Colorado, 3; J.Sánchez, Miami, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3; Wong, Milwaukee, 3; 16 empatados con 2.

JONRONES. Alonso, New York, 18; Betts, Los Angeles, 17; Schwarber, Philadelphia, 16; C.Walker, Arizona, 16; Goldschmidt, St. Louis, 16; Riley, Atlanta, 16; Harper, Philadelphia, 15; Cron, Colorado, 14; Pederson, San Francisco, 13; Chisholm Jr., Miami, 13; Soto, Washington, 13; Hoskins, Philadelphia, 13.

BASES ROBADAS. Edman, St. Louis, 15; Bader, St. Louis, 14; T.Turner, Los Angeles, 13; Berti, Miami, 12; Acuña Jr., Atlanta, 11; Chisholm Jr., Miami, 10; Swanson, Atlanta, 9; Yelich, Milwaukee, 9; 6 empatados con 8.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-lanzando-una-pelota-7c5c877f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-lanzando-una-pelota-7c5c877f.jpg Sandy Alcántara de los Marlins de Miami, lídera los lanzadores dominicanos en ponches con 82, y en efectividad con 2-68, luego de la jornada del 14/06/22. (AP/ARCHIVO)

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Gonsolin, Los Angeles, 8-0; Musgrove, San Diego, 7-0; T.Anderson, Los Angeles, 7-0; Fried, Atlanta, 7-2; Carrasco, New York, 7-2; Wright, Atlanta, 7-3; Alcantara, Miami, 6-2; Webb, San Francisco, 6-2; K.Thompson, Chicago, 6-2; Darvish, San Diego, 6-3; Buehler, Los Angeles, 6-3.



EFECTIVIDAD. Gonsolin, Los Angeles, 1.42; Musgrove, San Diego, 1.50; Alcantara, Miami, 1.68; P.López, Miami, 2.30; Burnes, Milwaukee, 2.48; Wright, Atlanta, 2.57; Mikolas, St. Louis, 2.62; J.Urías, Los Angeles, 2.80; Wainwright, St. Louis, 2.84; Wheeler, Philadelphia, 2.84.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 92; Aa.Nola, Philadelphia, 91; Mahle, Cincinnati, 86; Rodón, San Francisco, 83; Alcantara, Miami, 82; Bassitt, New York, 81; Wright, Atlanta, 80; H.Greene, Cincinnati, 79; Manaea, San Diego, 76; Fried, Atlanta, 75; Wheeler, Philadelphia, 75.

Líderes AP, en la Liga Americana

BATEAO. Arraez, Minnesota, .354; J.Martinez, Boston, .345; Devers, Boston, .332; Bogaerts, Boston, .327; France, Seattle, .322; Alvarez, Houston, .313; Judge, New York, .313; Benintendi, Kansas City, .298; J.Crawford, Seattle, .297; Brantley, Houston, .296; J.Ramírez, Cleveland, .296.

ANOTASDAS. Judge, New York, 52; Devers, Boston, 49; Trout, Los Angeles, 42; Ohtani, Los Angeles, 41; Straw, Cleveland, 40; J.Ramírez, Cleveland, 39; Springer, Toronto, 39; Alvarez, Houston, 38; Bogaerts, Boston, 37; Buxton, Minnesota, 37.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-durante-un-partido-a833d93b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-durante-un-partido-a833d93b.jpg José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, el mejor en empujadas entre los dominicanos que están en MLB, luego de la jornada del 14/06/2022. (AP/RON SCHWANE)

EMPUJADAS. J.Ramírez, Cleveland, 62; Judge, New York, 48; Alvarez, Houston, 43; Story, Boston, 41; Rizzo, New York, 41; A.García, Texas, 41; France, Seattle, 41; Stanton, New York, 40; Tucker, Houston, 38; Devers, Boston, 38.

HITS. Devers, Boston, 84; France, Seattle, 79; Bogaerts, Boston, 73; Judge, New York, 71; J.Martinez, Boston, 70; Arraez, Minnesota, 68; Bichette, Toronto, 68; Benintendi, Kansas City, 67; Hays, Baltimore, 64; Alvarez, Houston, 63; J.Crawford, Seattle, 63; Mancini, Baltimore, 63; J.Ramírez, Cleveland, 63.

DOBLES. Devers, Boston, 23; J.Martinez, Boston, 22; Gurriel, Houston, 19; Espinal, Toronto, 18; J.Ramírez, Cleveland, 18; Bogaerts, Boston, 17; Andrus, Oakland, 16; K.Hernández, Boston, 16; O.Miller, Cleveland, 16; Bichette, Toronto, 15; Gurriel Jr., Toronto, 15; Sánchez, Minnesota, 15; Trout, Los Angeles, 15.

TRIPLES. J.Ramírez, Cleveland, 4; Witt Jr., Kansas City, 4; Gordon, Minnesota, 3; Rivera, Kansas City, 3; Rosario, Cleveland, 3; 20 empatados con 2.

HOME RUNS_Judge, New York, 24; Buxton, Minnesota, 18; Alvarez, Houston, 17; Trout, Los Angeles, 16; J.Ramírez, Cleveland, 16; Rizzo, New York, 15; Guerrero Jr., Toronto, 15; Devers, Boston, 15; Stanton, New York, 13; Ohtani, Los Angeles, 13.

BASES ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 17; Mateo, Baltimore, 16; Arozarena, Tampa Bay, 12; Mullins, Baltimore, 12; White, Texas, 12; Robert, Chicago, 11; Semien, Texas, 11; Straw, Cleveland, 11; Tucker, Houston, 11; J.Ramírez, Cleveland, 10; Witt Jr., Kansas City, 10.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-799bc094.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/15/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-799bc094.jpg Frankie Montás de los Atléticos de Oakland, tiene 80 ponches, mejor en ese renglón entre los dominicanos en las Grandes Ligas, al 14/06/22. (AP/ARCHIVO)

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Manoah, Toronto, 8-1; Verlander, Houston, 8-2; Taillon, New York, 7-1; Gilbert, Seattle, 7-2; McClanahan, Tampa Bay, 7-2; Cole, New York, 6-1; Cimber, Toronto, 6-2; F.Valdez, Houston, 6-3; Lorenzen, Los Angeles, 6-3; Pivetta, Boston, 6-5.

EFECTIVIDAD. Manoah, Toronto, 1.67; McClanahan, Tampa Bay, 1.87; Verlander, Houston, 1.95; Cortes, New York, 1.96; M.Pérez, Texas, 2.18; Gilbert, Seattle, 2.22; Blackburn, Oakland, 2.31; F.Valdez, Houston, 2.64; Gausman, Toronto, 2.68; Montgomery, New York, 2.70.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 98; Cease, Chicago, 97; Cole, New York, 91; Ray, Seattle, 81; Montás, Oakland, 80; Verlander, Houston, 78; Gausman, Toronto, 77; Gilbert, Seattle, 76; Bieber, Cleveland, 75; Skubal, Detroit, 75.