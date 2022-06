El deporte profesional local debe abrirse a inversiones extranjeras

Sin temor a equivocarnos creemos que tanto generaciones pasadas como generaciones actuales nunca habíamos vivido una pandemia, que nos obligó a encerrarnos, paralizó industrias y transformó la economía en cada uno de sus renglones.

El deporte no fue la excepción, primero un cierre, luego una apertura con temporada reducida, controles excesivos y sin asistencia del público en general. Pero fue esta industria junto con el turismo y otras actividades económicas dedicadas al servicio que han servido de motor para encender la economía global.

La República Dominicana no fue la excepción a esto, y cada uno de esos renglones ha incidido para una recuperación económica que ha ayudado a que nuestra economía no se quede estancada.

Al mismo tiempo esta realidad nos mostró la falta de creatividad para atraer inversión extranjera hacia el país, a pesar de la apuesta que ha hecho este Gobierno, que permita primero, descargar al Estado de ser el principal creador o generador de empleos y segundo generar capitales más allá de los sectores tradicionales.

El deporte es una industria y debe ser tratada como tal y darle el nivel de importancia que lleva. Es tiempo ya de que los deportes profesionales de la República Dominicana, se abran a la inversión extranjera.

El precedente histórico que debió dar inicio a una nueva era en el deporte nacional fueron los Juegos Panamericanos 2003, infraestructura moderna, competición en todos los deportes por ser sede del evento y en otros casos por méritos propios, cobertura nacional e internacional que ayudaría a proyectar nuestro país y sobre todo nuestra capital, Santo Domingo.

Lamentablemente todo quedó en un evento en el que heredamos instalaciones multimillonarias que hoy lucen abandonadas por distintas razones y disciplinas deportivas que simplemente no han mostrado un solo logro, a nivel nacional a modo de organización, desarrollo y participación de torneos.

Tomemos como ejemplo España, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y lo que significó para esa nación en términos de desarrollo del deporte nacional a nivel internacional, pero sobre todo en cuanto al impacto económico y la captación de inversión extranjera para el desarrollo de sus ligas profesionales hoy en día, simplemente en el 2021 cifraron una cantidad de 278 millones de euros, de acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Un primer eje donde puede ser atractiva la inversión extranjera en los deportes profesionales en la República Dominicana, sería como capital accionario de las franquicias como propietarios o copropietarios de equipos en ligas que son altamente mercadeables tanto por el atractivo de los atletas que participan en las mismas, como por las pasiones que genera en la fanaticada a nivel local y regional.

Deportes como el béisbol, el baloncesto y fútbol que ya cuentan con un fuerte compromiso del empresariado local, pudieran atraer a inversionistas de otros países a invertir en nuestras ligas.

En próximo articulo desarrollaremos más sobre E-gamers, que es otra modalidad deporte que va en crecimiento en nuestro país.

Un segundo eje de atracción de inversión extranjera puede ser construir y administrar Estadios locales. La licitación internacional de nuestros estadios para su reconstrucción y operación de largo plazo, podrían convertirlos en verdaderas obras de arte a nivel arquitectónico como muchos de los complejos deportivos de las organizaciones de grandes ligas establecidas en el país, dotarlos de tecnología de punta a través de alianzas estratégicas con prestadores de estos servicios, contribuiría al desarrollo masivo de la práctica de los mismos, porque no se limitarían a tener solo el Estadio donde jugarían los mayores, vendrían las academias para desarrollar talento local e internacional, la transferencia de conocimientos, y enseñar las mejores practicas.

Un tercer aspecto a tocar es el de la comercialización, no solo a través de los derechos de televisión y del streaming sino a través de los portales de las ligas, pues cada vez son más y más los deportes que son transmitidos en esta modalidad. Diseñar y gestionar portales más dinámicos en los que el fanático ve lo que quiere, que es el juego y al mismo tiempo la cantidad de anunciantes crecería y los “hit” por tener acceso serian increíbles no solo por la gran cantidad de dominicanos que viven fueran del país, sino porque el deporte no tiene que ver con nacionalidades, sino con fanáticos y pasiones.

Por su gran visibilidad y el vínculo que generan con sus seguidores, los clubes deportivos son plataformas muy poderosas desde las que lanzar campañas de relaciones públicas y de construcción de marca son un atractivo intangible muy apreciado en el mundo actual. Esto significa que puede llegar a casi todas las audiencias y que cada deporte puede elegir entre una amplia gama de mensajes implícitos. Las audiencias dejarían de ser locales y pudieran pasar a ser regionales.

El autor es abogado en VJR