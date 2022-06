Alcántara se consolida como un “come entradas” con efectividad

Alcántara lleva ocho aperturas en fila donde tolera no más de dos vueltas y trabaja al menos siete entradas. ( FUENTE EXTERNA )

A Sandy Alcántara la gerencia de los Marlins le pudo haber quitado cualquier preocupación económica por el resto de su vida cuando en noviembre le garantizó US$54 millones por cinco años, pero el apetito de gloria de este gigante azuano de 6´5 pies sigue intacto.

Alcántara llega a la fecha como el favorito para abrir por la Liga Nacional el Juego de Estrellas en Los Ángeles el próximo mes y llega como un “come out” con gran efectividad.

“Soy un tipo que no quiere sentirse cómodo”, le dijo Alcántara al Miami Herald el fin de semana. “Solo quiero seguir mejorando paso a paso. Si estoy aquí hoy [su mano en el pecho], me gustaría estar aquí [su mano cerca de su cabeza] al día siguiente. Me gusta competir”.

A la fecha, es el lanzador con la mayor cantidad de entradas trabajadas (99.1) y la segunda mejor efectividad (1.72). Lleva ocho apertura en fila donde labora al menos siete capítulos sin permitir más de dos vueltas, único lanzador en la historia del equipo en lograrlo.

Desde el comienzo de la temporada 2019, cuando Alcántara quedó por primera vez en el equipo y se consolidó en la rotación de Miami, sus 536 1/3 entradas son la tercera mayor cantidad en la MLB solo detrás de Zack Wheeler (550) y Gerrit Cole (539 2/3). Su efectividad de 3.17 es superada solo por Cole (2.90) entre los nueve lanzadores que han lanzado al menos 500 entradas en este período de cuatro años.

Su repertorio incluye cuatro lanzamientos de élite que se siente cómodo lanzando en cualquier situación. Ha agregado una bola rápida de cuatro costuras que lanza en la parte superior de la zona para complementar su sinker, su bola rápida natural. Su cambio está entre los mejores del béisbol, manteniendo a los oponentes en una marca de slugging de .202 esta temporada.

Y su control deslizante que mantiene a los oponentes en un promedio de bateo de .149 completa el arsenal. Los cuatro lanzamientos promedian al menos 90 mph, con sus bolas rápidas alcanzando dígitos triples y la velocidad promedio de 91.8 mph de su cambio, con mucho, el lanzamiento más difícil en la liga entre aquellos que han lanzado el lanzamiento al menos 250 veces esta temporada.

Los oponentes le batean .194 en su contra en las primeras tres entradas esta temporada y .226 de la cuarta a la sexta. Pero en la séptima entrada y más allá cae a .098.

Alcántara se marca el paso para esto. Conserva su energía al principio de sus salidas para poder liberar todo su potencial más tarde.

“Sé cómo usar mi velo y cómo usar mis lanzamientos”, dijo Alcántara. “Trato de no hacer demasiado en las primeras tres o cuatro entradas, luego trato de lanzar lo más fuerte que puedo”. Los datos respaldan esto. Según Statcast, la velocidad promedio de la bola rápida de Alcántara ha sido la más alta de esta temporada en la octava (98.2 mph) y la séptima entrada (98.1 mph). Tiene un promedio de 97.4 mph a 97.7 mph durante las primeras seis entradas.

Cualquier cosa menos que un juego completo casi se siente como una decepción. Nueve entradas es siempre la meta. Alcántara ha promediado un poco más de 107 lanzamientos por juego en este tramo actual de siete juegos. “Creo que estoy listo para lanzar más que eso”, dijo Alcántara cifrando el rango de 130 y 150. "Quiero terminar todos los juegos".