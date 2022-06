Manny: "Jeter en Kansas City hubiese sido un jugador regular"

Manny Ramírez hizo más que lanzar el primer lanzamiento ceremonial antes del partido de los Medias Rojas contra los Tigres el lunes. También pareció lanzar un jab al miembro del Salón de la Fama de los Yankees, Derek Jeter.

Mientras aparecía en la transmisión televisiva del juego, Ramírez comenzó a hablar sobre la diferencia entre jugar para equipos de mercado grande y pequeño.

Fue entonces cuando mencionó a Jeter y cuál habría sido su legado si no hubiera jugado en Nueva York.

“Tienes que entender esto. Si no has jugado en Boston o Nueva York, no estás en las grandes ligas”, dijo Ramírez en NESN. “Es como si pusieras a Jeter en Kansas City en esos años, era solo un jugador regular”.

¿Tenía razón Manny Ramírez sobre Derek Jeter y los Yankees?

La interpretación superficial de esa declaración es que el valor de Jeter estaba demasiado inflado porque vestía telas a rayas. Si bien la marca Yankee ciertamente puede haber impactado la percepción del jugador, también ocupa el sexto lugar en la historia de la MLB con 3,465 hits. Siempre se iba a hablar de él como uno de los grandes de todos los tiempos.

Una mirada más cercana a los comentarios completos de Ramírez revela que estaba hablando más sobre el impacto de jugar en un gran mercado sobre las alturas que un jugador puede alcanzar.

“Te hace mejor [jugar en un gran mercado]”, dijo Ramírez. “Porque tienes que estar listo. Porque ellos te lo harán saber. Ellos te avisarán cuando no tengas razón. Para ser honesto contigo, cuando estaba en Cleveland, jugaba y era un buen jugador. Pero cuando llegué a Boston. Mejoré porque los fanáticos te harán saber que no estabas jugando bien. Te empujan”.

Esencialmente, Ramírez estaba diciendo que Jeter puso números y actuaciones del Salón de la Fama porque tenía que mejorar su juego para sobrevivir en Nueva York. Tal como lo ve Ramírez, si Jeter hubiera jugado en Kansas City durante 20 años, es posible que no se hubiera esforzado por convertirse en un jugador de 3,000 hits.

Ese tipo de afirmación es prácticamente imposible de probar. Tony Gwynn jugó toda su carrera en el pequeño mercado de San Diego. Ichiro Suzuki tuvo la mayor parte de su producción en Seattle. Pete Rose estableció la marca de carrera de la MLB en hits en Cincinnati.

Lo más probable es que Jeter hubiera alcanzado los 3.000 hits como miembro de los Reales. Simplemente no habría ganado cinco títulos de Serie Mundial allí.