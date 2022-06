Frank Thomas: "Los White Sox cambiaron a Sosa porque no se llevaba con el coach de bateo"

Tres décadas después, los fanáticos de los Medias Blancas todavía pueden preguntarse: "¿Cuál es la verdadera razón por la que Sammy Sosa fue cambiado a los Cachorros de Chicago?"

Bueno, los fanáticos pueden no tener que preguntarse más.

El 30 de marzo de 1992, los Medias Blancas cambiaron a Sosa, Ken Patterson y algo de dinero en efectivo a los Cachorros a cambio de George Bell, lo que dejó a los fanáticos pensando si transferir al joven prospecto era la decisión correcta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/24/un-jugador-de-béisbol-con-uniforme-c34cf89f.jpg Frank Thomas y Sammy Sosa comparten en una imagen de archivo.

Bueno, en el show en vivo previo al juego de los Sox el jueves, la leyenda de Chicago, Frank Thomas, dio una idea de por qué Sosa no era parte del equipo en los años 90.

"Él podría haber tenido un gran viaje en el lado sur. Él y Walt Hriniak (el coach de bateo) no se llevaban bien. Por eso tuvieron que cambiarlo. Ya no trabajaría con Walt", dijo Thomas. "No quería cambiar su swing y no le gustaba el final. Así que quería ser un tipo de dos manos y no encajaba".

Las diferencias de entrenador impidieron que Sosa estuviera en el mismo equipo que Thomas, quien fue uno de los mejores bateadores de poder de su generación. Lo que podría haber sido un equipo con destino a los playoffs no funcionó de esa manera.

Sosa continuó demostrando por qué el intercambio entre ciudades era una muy mala idea. Se desempeñó como uno de los mejores jugadores en la historia de los Cachorros, conectando 545 jonrones como miembro de su organización.