Frankie Montás:“Los rumores de cambio no me afectan”

Frankie Montás es uno de los pocos puntos luminosos que tienen los Atléticos de Oakland en la temporada actual, antes de su salida de este martes ante los Yanquis de Nueva York, el dominicano compilaba marca de 3-7 con 3.21 de efectividad en 89.2 entradas de labor en las que ha permitido 75 imparables con 1.08 de WHIP.

El conjunto de Oakland inició un proceso de reconstrucción desde que se rompió el paro laboral entre los dueños de equipos y los jugadores de grandes ligas, al cambiar a Matt Chapman (Azulejos), Matt Olson (Bravos), Chris Bassitt (Mets) y Sean Manaea (Padres), entre otros y Montás aunque fue parte de conversaciones de cambio ha permanecido en Oakland.

“Se ha hablado de la posibilidad de que me cambien, pero no he dejado que eso me afecte, ya que no tengo control sobre eso, tengo que hacer mi trabajo donde quiera que esté”, comentó Montás al ser cuestionado al respecto por el periodista Omar Guzmán, para el programa Grandes en los Deportes que se transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde en Escándalo 102.5 fm.

Montás está entre los líderes

La apertura de este martes ante los Yanquis fue la número 16 de la temporada, la más alta cantidad entre los abridores de la Liga Americana.

Sus 89.2 entradas lanzadas, lo colocaban en la cuarta posición de la liga, sus 92 ponches y el .272 de porcentaje de embasarse de la oposición lo tenían en el sexto puesto de la liga.

“Estoy confiando en mis pitcheos y en el tipo de lanzador que soy hoy en día, he aprendido mucho de los veteranos con los que he compartido en los últimos años”, comentó Montás al ser cuestionado sobre la madurez que ha adquirido con el paso del tiempo.

Montás está consciente de que una mala entrada no le puede dañar el partido completo.

Sale a buscar salidas largas

Frankie Montás llegó a su apertura del martes sin partidos completos en su carrera, pero expresó que una de sus metas principales cuando sube al montículo es tener una salida larga para su equipo.

El 17 de mayo del 2019 lanzó 8.2 entradas ante los Tigres de Detroit, para su más larga presentación en MLB.