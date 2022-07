Los Yanquis, el mejor equipo luego de la jornada de ayer; Devers y Machado lideran dominicanos

Luego de la jornada del 1 de julio, el equipo Yanquis de Nueva York de la División Este de la Liga Americana (LA), sigue dominando las Grandes con promedio de .727, 56 ganados y 21 perdidos, 12.0 juegos por encima de los Azulejos de Toronto, que están segundos.

Minnesota, 44-36 lidera la División Central; Astros de Houston, 49-27 manda en el Oeste; mientras que en la Liga Nacional (LN), los Mets de Nueva York están primeros en el Este con 48-29; en la Central Cerveceros de Milwaukee con 45-34 y en el Oeste están liderando los Dodgers de Los Ángeles con 48-28.

En el renglón bateo, los mejores dominicanos son Devers de los Medias Rojas de Boston (LA) y Manny Machado, Padres de San Diego (LN), con promedio de .326.

José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, (LA) lidera sus compatriotas en empujadas con 63; Devers tiene 56 anotadas, lidera en hits las Grandes Ligas con 99; es segundo en dobles con 26; en triples Amed Rosario, Guardianes, es colíder con cinco.

Otros líderes Vladimir Guerrero, Azulejos de Toronto (LA), suma 18 jonrones para encabezar ese reglón entre los dominicanos y en bases robadas Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle tiene 19.

En juegos ganados van a la cabeza Sandy Alcántara de los Marlins de Miami (LN), con 8; en efectividad también Alcántara marcha delante con 1.95; Frankie Montás, Atléticos de Oakland (LA) tiene 99; Emmanuel Clase de los Guardianes tiene 18 rescates.

Líderes en la Liga Nacional

BATEO. Goldschmidt, St. Louis, .344; M.Machado, San Diego, .326; Bell, Washington, .321; Cooper, Miami, .321; McNeil, New York, .319; Harper, Philadelphia, .318; T.Turner, Los Angeles, .306; Freeman, Los Angeles, .303; Swanson, Atlanta, .300; Iglesias, Colorado, .296.

ANOTADAS. Edman, St. Louis, 58; Goldschmidt, St. Louis, 58; Schwarber, Philadelphia, 54; Betts, Los Angeles, 53; Yelich, Milwaukee, 51; Freeman, Los Ángeles, 50; Profar, San Diego, 50; Cronenworth, San Diego, 49; Harper, Philadelphia, 49; M.Machado, San Diego, 49; Swanson, Atlanta, 49.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-en-la-mano-121077c4.jpg Manny Machado de los Padres de San Diego, es el segundo mejor bateador dominicano, luego de la jornada del 1 de julio del 2022, con promedio de .328. (AP/DAVID ZALUBOWSKI)

EMPUJADAS. Alonso, New York, 69; Goldschmidt, St. Louis, 65; Lindor, New York, 56; Cron, Colorado, 56; T.Turner, Los Angeles, 56; Tellez, Milwaukee, 53; Arenado, St. Louis, 52; Schwarber, Philadelphia, 51; Harper, Philadelphia, 48; Freeman, Los Angeles, 48.

HITS. Goldschmidt, St. Louis, 98; T.Turner, Los Angeles, 94; Freeman, Los Angeles, 91; Bell, Washington, 90; Cron, Colorado, 88; Swanson, Atlanta, 88; M.Machado, San Diego, 84; Hernández, Washington, 83; Arenado, St. Louis, 82; Edman, St. Louis, 81.

DOBLES. Olson, Atlanta, 31; Freeman, Los Angeles, 25; Goldschmidt, St. Louis, 25; K.Marte, Arizona, 23; Harper, Philadelphia, 21; Arenado, St. Louis, 20; Cronenworth, San Diego, 20; Profar, San Diego, 20; J.Turner, Los Angeles, 20; Cooper, Miami, 19; Happ, Chicago, 19; C.Taylor, Los Angeles, 19.

TRIPLES. Nimmo, New York, 5; Chisholm Jr., Miami, 4; 14 empatados con 3.

JONRÓN. Schwarber, Philadelphia, 23; Alonso, New York, 22; C.Walker, Arizona, 19; Goldschmidt, St. Louis, 19; Riley, Atlanta, 19; Pederson, San Francisco, 17; Betts, Los Ángeles, 17; Cron, Colorado, 17; Adames, Milwaukee, 16; Drury, Cincinnati, 16; Tellez, Milwaukee, 16; Wisdom, Chicago, 16; Hoskins, Philadelphia, 16.

BASES ROBADAS. Berti, Miami, 24; Edman, St. Louis, 19; T.Turner, Los Angeles, 16; Bader, St. Louis, 15; Acuña Jr., Atlanta, 13; Chisholm Jr., Miami, 12; Yelich, Milwaukee, 12; Estrada, San Francisco, 11; Swanson, Atlanta, 11; Realmuto, Philadelphia, 10.

Entre los lanzadores

JUEGOS GANADOS. Gonsolin, Los Ángeles, 10-0; Wright, Atlanta, 9-4; T.Anderson, Los Angeles, 8-1; Fried, Atlanta, 8-2; Musgrove, San Diego, 8-2; Alcántara, Miami, 8-3; Carrasco, New York, 8-4; Webb, San Francisco, 7-2; Darvish, San Diego, 7-3; K.Thompson, Chicago, 7-3.

EFECTIVIDAD. Gonsolin, Los Angeles, 1.54; Alcántara, Miami, 1.95; Musgrove, San Diego, 2.25; Burnes, Milwaukee, 2.36; Mikolas, St. Louis, 2.61; Rodón, San Francisco, 2.62; J.Urías, Los Angeles, 2.65; Fried, Atlanta, 2.66; Wheeler, Philadelphia, 2.89; P.López, Miami, 2.98.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 124; Aa.Nola, Philadelphia, 117; Rodón, San Francisco, 105; Alcántara, Miami, 97; Mahle, Cincinnati, 97; Fried, Atlanta, 96; Wright, Atlanta, 96; Bassitt, New York, 95; Wheeler, Philadelphia, 94; H.Greene, Cincinnati, 93.

Líderes en la Liga Americana

BATEO. Arraez, Minnesota, .343; Devers, Boston, .326; Bogaerts, Boston, .325; Kirk, Toronto, .318; Alvarez, Houston, .316; France, Seattle, .316; J.Martinez, Boston, .312; Benintendi, Kansas City, .308; Giménez, Cleveland, .308; Vaughn, Chicago, .306.

ANOTADAS. Judge, New York, 62; Devers, Boston, 56; Trout, Los Angeles, 53; Alvarez, Houston, 49; Bogaerts, Boston, 47; Ohtani, Los Angeles, 47; A.García, Texas, 46; J.Ramírez, Cleveland, 46; Springer, Toronto, 46; Buxton, Minnesota, 45; Rizzo, New York, 45.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/02/ap22179683567312-6e2cf9dc.jpg José Ramírez de los Guardianes de Cleveland es el mejor dominicanos en carreras empujadas, luego de la jornada del 1 de julio del 2022. (AP/RON SCHWANE)

EMPUJADAS. J.Ramírez, Cleveland, 63; Judge, New York, 59; Alvarez, Houston, 56; Stanton, New York, 52; Story, Boston, 52; Tucker, Houston, 51; Rizzo, New York, 51; Ohtani, Los Ángeles, 50; A.García, Texas, 50; Guerrero Jr., Toronto, 49.

HITS. Devers, Boston, 99; Bogaerts, Boston, 90; Arraez, Minnesota, 87; France, Seattle, 87; Benintendi, Kansas City, 86; Bichette, Toronto, 82; Judge, New York, 82; J.Martinez, Boston, 82; J.Ramírez, Cleveland, 80; J.Rodríguez, Seattle, 80.

Devers y Ramírez DOBLES. Devers, Boston, 26; J.Ramírez, Cleveland, 25; J.Martinez, Boston, 24; Gurriel, Houston, 22; Bogaerts, Boston, 21; Gurriel Jr., Toronto, 20; J.Abreu, Chicago, 19; Hays, Baltimore, 19; O.Miller, Cleveland, 19; Mullins, Baltimore, 19.

TRIPLES. Rosario, Cleveland, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; J.Ramírez, Cleveland, 4; A.García, Texas, 3; Gordon, Minnesota, 3; Kwan, Cleveland, 3; Odor, Baltimore, 3; Rivera, Kansas City, 3; 17 empatados con 2.

JONRONES. Judge, New York, 29; Alvarez, Houston, 23; Trout, Los Angeles, 23; Buxton, Minnesota, 21; Rizzo, New York, 21; Stanton, New York, 19; Ohtani, Los Angeles, 18; Guerrero Jr., Toronto, 18; Devers, Boston, 17; J.Ramírez, Cleveland, 16.

BASES ROBADAS. Mateo, Baltimore, 19; J.Rodríguez, Seattle, 19; Arozarena, Tampa Bay, 17; Mullins, Baltimore, 16; Tucker, Houston, 14; Merrifield, Kansas City, 12; J.Ramírez, Cleveland, 12; Semien, Texas, 12; White, Texas, 12; Witt Jr., Kansas City, 12.

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Verlander, Houston, 10-3; Taillon, New York, 9-1; Manoah, Toronto, 9-2; Gilbert, Seattle, 9-3; F.Valdez, Houston, 8-3; McClanahan, Tampa Bay, 8-3; Pivetta, Boston, 8-5; Cimber, Toronto, 7-2; Ohtani, Los Angeles, 7-4; Wacha, Boston, 6-1.

Framber Valdez EFECTIVIDAD. McClanahan, Tampa Bay, 1.77; Verlander, Houston, 2.03; Manoah, Toronto, 2.09; M.Pérez, Texas, 2.22; Cortes, New York, 2.51; Cease, Chicago, 2.56; F.Valdez, Houston, 2.65; Gilbert, Seattle, 2.66; Gausman, Toronto, 2.93; Cole, New York, 2.99.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 123; Cease, Chicago, 121; Cole, New York, 111; Ray, Seattle, 105; Ohtani, Los Angeles, 101; Montás, Oakland, 99; Gausman, Toronto, 97; Javier, Houston, 95; Bieber, Cleveland, 93; Gilbert, Seattle, 92.

Resultados de ayer en la MLB Boston 5, Chicago Cubs 6

Tampa 2, Toronto 9

San Luis 3, Filis 5

Miami 6, Washington 3

Atlanta 9, Cincinnati 1

Milwaukee 19, Pittsburgh 2

Kansas 3, Detroit 1

Texas 3, NY. Mets 4

Arizona 9, Colorado 3

LA. Angelinos 1, Houston 8

Baltimore 2, Minnesota 3

San Diego 1, LA. Dodgers 5, Oakland 3, Seattle 1

Chicago W. Sox 1, San Francisco 0

NY. Yanquis/Cleveland, pospuesto.