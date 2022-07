Diez dominicanos que no deben ser tocados en la fecha límite de cambios

La temporada de béisbol de grandes ligas está llegando a la mitad que es marcada por la celebración del Juego de Estrellas, que este año será celebrado en el Dodgers Stadium de la ciudad de Los Ángeles, el próximo martes 19 de julio.

Contrario a años anteriores la fecha límite de cambios será el 2 de agosto y en un trabajo realizado por el portal MLB.com un buen número de jugadores dominicanos son considerados como inamovibles para el éxito a corto y mediano de sus organizaciones.

Un total de diez jugadores dominicanos fueron considerados como piezas claves para sus respectivas organizaciones y no deben ser incluidos en ningún tipo de transacción este año, lo que los convierte en piezas intocables.

Vladimir Guerrero Jr.

La lista de los dominicanos intocables arranca en la división este de la Liga Americana, con los Azulejos de Toronto y Vladimir Guerrero Jr.

Los Azulejos tienen hasta el 2025 para tomar una decisión sobre darle o no una extensión al junior, que está en medio de una temporada por debajo para sus estándares.

Vlady Jr. tiene una línea ofensiva de .267/.353/.497 con 19 cuadrangulares y 53 carreras empujadas y es parte del presente y el futuro de la organización.

Wander Franco

Los Rays es un equipo impredecible, pero la extensión que se dieron a Wander indica que ellos están claros de que este muchacho debe ser parte del primer trofeo de Campeones Mundiales de la organización.

Rafael Devers

“Carita” es la principal razón por la que los Medias Rojas de Boston están en la pelea por un puesto de la postemporada y eso no debe cambiar en el próximo mes, el equipo tiene un año y medio más para pensar que hacer con el estelar antesalista dominicano, respecto a una extensión de contrato.

José Ramírez

Los Guardianes hicieron un compromiso a largo plazo con Ramírez cuando le dieron la extensión de contrato, el equipo inesperadamente está peleando por el título de la división central de la americana y “Mr. La Para” es la bujía catalizadora del éxito en que están envueltos.

Julio Rodríguez

Julio es el principal candidato a ganar el premio de Novato del Año en americana y es parte del futuro de esta organización, que es una de las que nunca ha ganado una Serie Mundial, no hay dudas de que la gerencia espera, que Rodríguez sea parte de ese equipo campeón.

Sandy Alcántara

Alcántara es uno de los mejores lanzadores de la actualidad y los Marlins tienen control sobre él hasta la temporada del 2026.

Juan Soto

Alrededor de la figura de Soto se dicen muchas cosas, pero independientemente que los Nacionales dejaron ir en su momento a una de las mega estrellas del negocio en Bryce Harper, por lo menos este año ese no será el destino de Juan, pese a su bajo promedio de bateo.

Oneil Cruz

Los Piratas no iniciaron la temporada con Oneil en el equipo grande, argumentando que querían que jugara un poco más en las menores y que cuando llegara a las mayores fuera para una larga estadía, su talento bruto no tiene límites y debe ser parte del renacer de una franquicia que no gana la Serie Mundial desde el 1979.

Ketel Marte

Está comprometido con los Diamondbacks hasta el 2027 y solo cuenta con 28 años de edad. l

Fernando Tatis Jr. es especial

“El Bebo” no ha podido jugar en la temporada para los Padres de San Diego a causa de una lesión que sufrió en la temporada muerta en actividades no relacionadas al juego, pese a su ausencia, los Padres se han mantenido peleando de tú a tú con los Dodgers de Los Ángeles el banderín de la división oeste de la Liga Nacional y esto quizás ha hecho más llevadera a la fanaticada y la alta gerencia del conjunto su ausencia, pero para los amantes del béisbol , el hecho de que él no esté jugando a diario ha sido notable y lo espera con ansias.

Tatis Jr. no está en el roster activo de juego y las cosas que brinda dentro y fuera del terreno de juego, aparte de su vínculo a largo plazo con el equipo, lo convierten actualmente en una pieza inamovible.