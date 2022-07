Tatis Jr., acelera los entrenamientos y espera respuesta médica pronto

Fernando Tatis Jr., busca recibir esta semana el visto bueno para comenzar las prácticas de bateo en su proceso de recuperación para integrarse con los Padres de San Diego en la actual temporada de las Grandes Ligas, de acuerdo a una información publicada en la página en la Internet del equipo.

"Siento que me estoy poniendo listo para empezar a hacer 'swing'. Ya es hora", indicó Tatis Jr. al hablar con la prensa este jueves antes de su encuentro con el cuerpo médico que le operó de la lesionada muñeca derecha antes del inicio de la campaña. "He sido un poco más agresivo en diferentes áreas que estamos haciendo aquí. Siento que me estoy preparando para comenzar a mover el bate... Ya era hora. Es un gran paso".

El torpedero dominicano tendrá una reunión esta semana con el doctor Donald Sheridan en la que espera recibir la aprobación para comenzar a agotar turnos al bate de manera regular.

"Es un paso grande", expresó Tatis Jr. sobre lo importante que es para él poder tomar el bate y salir a golpear la pelota.

Tatis Jr., ha incrementado su carga de trabajo en el aspecto defensivo y se le ha visto ejecutar 'swings' moderados. El dirigente de los Padres, Bob Melvin, entiende que a partir de que su estelar jugador reciba el visto bueno para agotar turnos al bate podrán desarrollar su preparación sin ninguna limitación.

"Con suerte podremos ir con todo a partir de allí", sostuvo Melvin.

Los Padres se mantienen en una dura batalla por conquistar la División Oeste de la Liga Nacional y lograr avanzar a la postemporada, objetivo para el cual esperan poder contar con Tatis Jr. lo más pronto posible.