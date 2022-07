Habrá 13 dominicanos en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas se celebrará el próximo martes 19 de julio en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles con la presencia de 13 jugadores dominicanos.

Las reservas y lanzadores para la edición número 92 del clásico veraniego fueron anunciadas este domingo por la tarde, y entre los nombres de dominicanos escogidos podemos destacar a los lanzadores Framber Valdez (HOU), Emmanuel Clase (CLE), Gregory Soto (DET), José Ramírez (CLE), Julio Rodríguez (SEA), Albert Pujols (STL), Juan Soto (WAS), Staling Marte (NYM), Sandy Alcántara (MIA) y Luis Castillo (CIN).

Estos diez jugadores se unen a los tres electos (Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers y Manny Machado) por el público en las votaciones que se cerraron el pasado viernes.

Los rosters completos para el Juego de Estrellas:

ABRIDORES

Shane McClanahan, LZ, Rays Nestor Cortes, LZ, Yankees

Alek Manoah, LD, Blue Jays

Framber Valdez, LZ, Astros

Martín Pérez, LZ, Rangers

Paul Blackburn, LD, A's

Gerrit Cole, LD, Yankees

Justin Verlander, LD, Astros

Shohei Ohtani, LD/DH, Angels RELEVISTAS Clay Holmes, LD, Yankees

Emmanuel Clase, LD, Guardians

Gregory Soto, LZ, Tigers

Jorge López, LD, Orioles ELECTOS POR LOS FANS Alejandro Kirk, C, Blue Jays

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Blue Jays

Jose Altuve, 2B, Astros

Rafael Devers, 3B, Red Sox

Tim Anderson, SS, White Sox

Shohei Ohtani, DH, Angels

Aaron Judge, OF, Yankees

Mike Trout, OF, Angels

Giancarlo Stanton, OF, Yankees RESERVAS Yordan Alvarez, DH, Astros

Miguel Cabrera, DH, Tigers (Selección especial del comisionado)

Xander Bogaerts, SS, Red Sox

José Ramírez, 3B, Guardians

Jose Trevino, C, Yankees

Luis Arraez, 1B, Twins

Andrés Giménez, 2B, Guardians

George Springer, OF, Blue Jays

Byron Buxton, OF, Twins

Andrew Benintendi, OF, Royals

Kyle Tucker, OF, Astros

Julio Rodríguez, OF, Mariners

ELECTOS POR LOS FANS

RESERVAS

William Contreras, C, Braves

Nolan Arenado, 3B, Cardinals

Pete Alonso, 1B, Mets

Albert Pujols, DH/1B, Cardinals (Selección especial del comisionado)

Jeff McNeil, 2B, Mets

Travis d'Arnaud, C, Braves

C.J. Cron, 1B, Rockies

Dansby Swanson, SS, Braves

Kyle Schwarber, OF, Phillies

Juan Soto, OF, Nationals

Starling Marte, OF, Mets

Ian Happ, OF, Cubs

LANZADORES ABRIDORES

Clayton Kershaw, LZ, Dodgers

Sandy Alcantara, LD, Marlins

Corbin Burnes, LD, Brewers

Luis Castillo, LD, Reds

Max Fried, LD, Braves

Tony Gonsolin, LD, Dodgers

Joe Musgrove, LD, Padres

RELEVISTAS

Edwin Díaz, LD, Mets

Josh Hader, LZ, Brewers

Ryan Helsley, LD, Cardinals

David Bednar, LD, Pirates

Joe Mantiply, LZ, D-backs

Datos históricos para dominicanos en Juegos de Estrellas

Willson Contreras, C, Cubs

Juan Marichal (HOF 1983) y Felipe Alou, 1962 fueron los dos primeros dominicanos en participar en un Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

Marichal (SF) fue el primer dominicano electo como Jugador Más Valioso de un Juego de Estrellas, por su participación en la edición del 1965, le siguió Julio Franco (TEX) 1990, Pedro Martínez (BOS) 1999, Alfonso Soriano (TEX) 2004 y Miguel Tejada (BAL) en el 2005 fue el último en ser elegido.

La máxima cantidad de jugadores dominicanos en un Juego de Estrellas, se dio en la edición de 2010 con 15, Albert Pujols, Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero, David Ortíz, Hanley Ramírez, Robinson Canó, José Valverde, José Reyes, Rafael Furcal,

Rafael Soriano, Ubaldo Jiménez, Adrian Beltré, José Bautista, Fausto Carmona y Neftalí Féliz fueron parte de ese encuentro.

Con las elecciones por primera vez de Gregory Soto (DET), Julio Rodríguez (SEA) y Emmanuel Clase (CLE) la República Dominicana llega a 99 jugadores seleccionados para participar en el clásico veraniego.