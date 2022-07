Reglas de Béisbol: el lenguaje de los outs

En el béisbol y softbol, deportes muy similares en su esquema defensivo, cada posición está identificada con código número del 1 al 9, lo que facilita el trabajo de quien lleva la anotación oficial en cada partido.

En ambas disciplinas, por ser terrenos semejantes en estructura, se identifica igual. La diferencia en esos campos está en la distancia, pero en ambos el:

Lanzador -1

Receptor -2

Primera base -3

Segunda base -4

Tercera base -5

Campo corto -6

Jardinero izquierdo -7

Jardinero central -8

Jardinero derecho -9

Con frecuencia escuchamos en las narraciones de esos deportes decir: “el bateador falló por la vía 6-3”, uno de los outs más frecuentes, y así lo consigna el anotador en oficial en su hoja de anotación.

Está indicando que el fallo fue del campocorto a la inicial. De igual manera al narrar un doble play se escucha que fue por la vía 6-4-3; se está indicando que lo inició el torpedero, auxiliado por la segunda y la primera base.

Cada una de esas acciones tiene un valor a la defensa: Ejemplo: out por la vía 6-4-3, en la anotación, en el espacio de fildeo, se coloca una asistencia al torpedero y un doble play iniciado, si la jugada fue doble play; porque tiró para hacer el out; un out a la segunda y una asistencia, porque tiró para hacer el out en la primera base, a quien finalmente se le anota un out realizado.

La suma de outs, asistencias se divide entre la suma de outs-asistencias y errores y eso te da el average final de fildeo.

En lo relacionado a la asistencia, la regla anotación específica que se dará una a cada fildeador que tira o desvía una bola, que en una jugada termina con un out realizado, por lo que queda establecido que a un jugador de defensa se le puede acreditar una asistencia, sin tirar a determinada base.

Antes de continuar, es bueno aclarar que los ponches son outs que no tienen asistencia, salvo especificaciones. No se le acredita asistencia a lanzador por cada ponche en un partido, sino, solo se le carga al receptor.

Hay casos en que con un ponche, el out no se carga al receptor, salvo que él completa la jugada. Es cuando en el tercer strike, la bola rueda, el corredor trata de avanzar y es out en la inicial.

En ese caso, si el receptor toca al bateador, se le carga a él, el out, pero si se completa la jugada en la inicial entonces será un ponche que se anota por la vía 2-3; asistencia al catcher y out a la primera base.

Hay otros outs, por regla y/o flys, que en otra entrega tratemos ampliamente. Para una mayor explicación nos puede escribir a aquilinorosariobaez@gmail.com o ponernos un mensaje de texto al 809-722-5291)