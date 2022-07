Albert Pujols: “Cuando recibí la llamada, no estaba seguro de si debía aceptar”

Albert Pujols ha tenido una carrera en la que ha conseguido todo, en términos individuales y de equipo, desde el premio de Jugador Más Valioso hasta un par de anillos de Serie Mundial.

El establecimiento del bateador designado universal a partir de esta temporada, le dio la oportunidad dorada de terminar su carrera vistiendo el uniforme de los Cardenales de San Luis, la organización que lo presentó al mundo beisbolero en el 2001, cuando apenas contaba con 21 años de edad.

“Le quiero dar las gracias a los Cardenales de San Luis por hacer todo lo posible para que yo estuviera aquí, terminar mi carrera donde todo terminó es una bendición del cielo, lo estoy disfrutando y compartiendo con un grupo de jóvenes que tiene mucho talento en este equipo”, expresó Pujols en una entrevista en la “Alfombra Roja” del Juego de Estrellas de Los Ángeles.

La edición del 2022, es la 11va selección para participar en el clásico veraniego para Pujols, que debutó en esta clase de eventos en su año de novato.

“Estoy disfrutando mi última vez aquí como jugador, con mi familia que me ha apoyado durante estos 22 años, estar aquí es una bendición”, comentó.

La participación de “The Machine” en esta edición del evento fue gracias a una invitación especial cursada por el comisionado, Rob Manfred a él y Miguel Cabrera para que fueran parte del juego como “Leyendas”.

“Cuando recibí la llamada del comisionado, no estaba seguro si debía aceptar o no, pero cuando recibes una invitación directa del comisionado y me puse a pensar en lo especial que esto sería, no podía decir que no”, contestó Pujols sobre la invitación para ser parte del Juego de Estrellas por última vez.

Los Cardenales es un equipo que siempre está en la pelea y Pujols está claro de lo que se necesita para ganar el campeonato, “Necesitamos la salud de los jugadores que están en la lista de lesionados, entiendo que vamos a tener una buena segunda mitad, me encanta el equipo y la actitud que tiene el grupo”, concluyó diciendo.