David Ortiz: "Hay que saber aprovechar las oportunidades"

Si de algo sabe David Ortiz es de no dejar pasar las cosas por alto y sacar provecho a los chances que le han dado.

Todo el mundo recuerda el chance que tuvo con los Medias Rojas de Boston, que lo contrataron previo a la temporada del 2003, cuando fue despedido por los Mellizos de Minnesota.

“Uno normalmente viene de lugares en los que las oportunidades no son muchas. Uno aprovecha la oportunidad que le dan”, dijo Ortiz durante su intervención en la rueda de prensa previa a su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.

La oportunidad que le consiguió Pedro Martínez con Theo Epstein para los Medias Rojas no fue su primera.

Ortiz habló, y dijo que lo repetirá en su discurso de exaltación del domingo, sobre un manager de ligas menores que le enseñó el valor de siempre dar lo mejor de sí mismo en cada chance que se le presentara.

Ese fue Mike Goff, dirigente de la sucursal de clase A de los Mellizos en 1997, quien le enseñó a Ortiz el valor de la disciplina

“Yo tuve un manager en clase A, que ese manager era duro conmigo, me la ponía en China. Me multaba a cada rato, cada vez que ponía un huevo me hacía un lío. El me disciplinaba. Al final de la temporada me devolvió todo el dinero de las multas y me dijo ‘¿tú sabes por qué soy así contigo? Porque eres el único que creo en esta liga que tiene capacidad para tener una larga carrera en Grandes Ligas”

Ese mensaje Ortiz lo llevó hasta el final de su carrera, y lo mantiene hoy en día. Ese hecho lo impactó tanto que también forma parte de un capítulo de su autobiografía, que escribió junto al periodista Michael Silverman.

Además, Ortiz tiene un mensaje para los muchachos que vienen subiendo y que sueñan con quizás llegar al mismo lugar donde él se encuentra.

“Lo único de lo que no te puedes olvidar es de dónde tu vienes”, agregó.

