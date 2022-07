San Luis emerge como el posible destino de Juan Soto

Los Nacionales escuchan ofertas por Soto luego de que este no aceptara una extensión de contrato. ( AP )

Los Cardenales de San Luis, que tienen un grupo de jugadores jóvenes de gran prestigio, son vistos por sus rivales como un potencial favorito para conseguir a la superestrella Juan Soto, de acuerdo al insider Jon Heyman.

Los Mets y los Yankees se encuentran entre al menos media docena de equipos que se cree que se registraron, reporta Heyman en un artículo en The New York Post. Pero no hay una sensación temprana de que ninguno de los equipos de Nueva York esté al frente de las conversaciones. A algunos pretendientes se les ha dicho que los Nats se están enfocando en uno o dos equipos en este momento, y algunos creen que los Cardenales están en el grupo recibiendo atención temprana. Los Marineros son otro equipo que se vio desde el principio con una oportunidad en este derby.

La gente de los Nacionales se niega a comentar por ahora, aunque un ejecutivo de la Liga Nacional dijo sobre las posibilidades de los Cardenales aquí: “Buen sistema de fincas”.

Los Nats son una organización que depende en gran medida de la exploración, y se dice que les gustan muchos de los jóvenes jugadores y prospectos de los Cardinals. Los Cardinals se alinean para lo que quieren los Nationals: no solo prospectos, sino jugadores jóvenes y controlables que ya están en las mayores. Sus mejores jugadores jóvenes de Grandes Ligas incluyen a los jardineros Dylan Carlson, Harrison Bader y Tyler O'Neill, además de los jugadores de cuadro Nolan Gorman y Brendan Donovan. El tercera base Jordan Walker, el campocorto Masyn Winn y el lanzador Matt Liberatore se encuentran entre los mejores prospectos en el deporte.

Los Cardinals tienen el tipo de piezas de calidad para ofrecer que no tendrían que retirar un contrato "malo". Hay equipos rivales que creen que a los Nacionales también les gustaría deshacerse del contrato de Patrick Corbin como parte de un trato. Corbin, a quien se le deben US$59 millones para 2023-24, tiene una efectividad de 5.66 en 62 aperturas desde el comienzo de la temporada 2020.

El salario de Soto para 2022 es de US$17,1 millones, y eso por sí solo no desalentaría a ningún equipo interesado.

Además de los Cardenales y los dos equipos de Nueva York, los Dodgers, los Padres, los Gigantes y los Marineros se encuentran entre otros equipos que se cree que están mostrando interés. The Post informó por primera vez el interés de los dos equipos de Nueva York. Bob Nightengale de USA Today informó por primera vez sobre muchos de los otros equipos y sugirió hace un par de días que todos debían presentar ofertas.