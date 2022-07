Grandes Ligas sube hasta US$191 millones como oferta final para el draft internacional

Grandes Ligas hizo lo que se denominó como una “oferta final” para un draft internacional, aumentando el domingo el dinero propuesto para el primer año en 2024 en 10 millones de dólares para alcanzar los 191 millones.

La medida se produjo un día después que la asociación de peloteros hizo una propuesta que se mantuvo en 260 millones de dólares y dejó a las partes separadas de cara la fecha límite del lunes a la medianoche — hora del este de Estados Unidos — para alcanzar un acuerdo.

El acuerdo que puso fin al paro patronal en marzo vinculó el establecimiento de un draft internacional para eliminar la compensación directa en el draft amateur por fichar a agentes libres que recibieron ofertas calificadas, estas negociaciones comenzarán a determinar el mercado para un grupo de agentes libres que incluyen a Anthony Rizzo, J.D. Martínez, Chris Sale y Charlie Morton.

Si bien la pérdida de selecciones de draft no ha inhibido a los equipos de ir tras los principales agentes libres desde que este sistema comenzó en 2012 — el grupo de este año incluye a Aaron Judge, Jacob deGrom y Trea Turner — un puñado se ha visto afectado. Craig Kimbrel y Dallas Keuchel debieron esperar hasta junio de 2019 para firmar, después de que la compensación de selección de draft ya no estaba adjunta.

“Queremos hacer lo que sea necesario para que esos jugadores estén seguros de obtener buenos acuerdos y contratos”, dijo el domingo Francisco Lindor, el campocorto de los Mets de Nueva York y uno de los ocho integrantes del subcomité ejecutivo del gremio. “Pero también nos queremos asegurar que quienes estén entrando al juego entren en una buena situación”.

Las negociaciones fueron reveladas a The Associated Press por dos personas con conocimiento de las pláticas. Hablaron en condición de anonimato debido a que no se autorizó formular declaraciones.

MLB propuso el 28 de julio del año pasado que el draft internacional de 2024 incluyera el gasto de 181 millones para los 600 principales jugadores y 190 millones en total, con respecto a los 166 millones en el periodo de firmas de 2021. La propuesta contenía restricciones rígidas, que para 2024 asignarían 5.512.500 millones para el principal prospecto hasta 2.625.000 para el décimo global.

Los jugadores esperaron hasta inicios de julio para hacer una contraoferta. Propusieron un draft que designara 260 millones para el periodo de firmas de 2024. Los equipos tenían sus plazas garantizados con la flexibilidad de excederlos dentro de los grupos de bonificación, según comentaron las personas.

El gremio estima que el gasto en el draft amateur rebasará los 300 millones en 2024. Los jugadores también propusieron un acuerdo que incluye una cantidad garantizada de trabajos y firmas para peloteros amateurs internacionales.

“Los peloteros han tenido la disposición de tener un diálogo, pese a que hay jugadores en cada bando", dijo el director del gremio Tony Clark previo al Juego de Estrellas. “Pero todos están de acuerdo que el sistema que se necesita considerar, particularmente en cuanto al draft, necesita ser mucho mejor a lo que se ha contemplado hasta ahora”.

El draft amateur para residentes de Estados Unidos y Canadá fue establecido en 1965, y se extendió a los residentes de territorios estadounidenses, como Puerto Rico, en 1990. El gremio aceptó un sistema de presupuestos para firmas con penalizaciones que comenzó en 2012. Los jugadores internacionales quedaron bajo un sistema similar, aunque otra estructura de presupuestos.

MLB pidió la creación del draft internacional en las negociaciones al sostener que reduciría la corrupción, especialmente en la República Dominicana. MLB confía que un draft impida que los jugadores alcancen acuerdos previo a tener elegibilidad para firmar — ya sea con 16 o 15 años si el pelotero cumpla los 16 más adelante en el periodo de firmas.

“Nuestra preocupación y creo que esto ha quedado bien documentado con el paso del tiempo ha sido con situaciones en las que los clubes pactan con jugadores mucho antes de la edad de eligibilidad para firmar, de que hay individuos involucrados en esas negociaciones que se quedan con una tajada muy significativa de la compensación que debería ir al pelotero", dijo el comisionado Rob Manfred.

Los Bravos de Atlanta perdieron a 13 prospectos y su ex gerente general John Coppolella fue vetado de por vida en 2017.

Dirigentes del gremio afirman que la corrupción obedece en parte a que los equipos están dispuestos a pagar dinero quebrando las reglas.

“Es fácil decir que la gente que emite el cheque, que ellos son los que participan en la corrupción", dijo Manfred. "Pero, ¿alguien está cobrando ese cheque? ¿No?"

De no aceptarse un draft internacional, el equipo que fiche a un jugador con una oferta calificada perderá a una o dos selecciones en el siguiente draft amateur y tendrá un menor prespuesto de gasto para firmas internacionales.