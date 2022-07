El sindicato sacó sus flechas al final con el draft internacional

Todo seguirá igual, como ha sido por más de 70 años, por lo menos de momento, con las firmas fuera de los Estados Unidos de jugadores hacia las Grandes Ligas. La Major League Baseball (MLB) no convenció al sindicato de jugadores (MLBPA) y el lunes, la fecha límite que se pusieron, las partes explicaron por qué no se implementará el draft internacional.

La MLB había subido la puja el domingo en la noche, al asegurar que garantizaría una inversión de US$191 millones en fichajes a partir de 2024, además de eliminar el castigo a positivos de dopaje antes de firmar y garantizar hasta US$10 mil a los prospectos bachilleres.

Sin embargo, no fue suficiente. El sindicato de jugadores informó a través de un comunicado que rechazó esa propuesta y explicó las razones por lo que considera el plan de la liga no garantizaba mejoras para los futuros peloteros.

"Nuestras propuestas de draft, sin precedentes en la historia de la MLBPA, buscaban establecer garantías mínimas en la firma de jugadores, lugares en los rosters, inversiones en infraestructura, oportunidades de juego, oportunidades de exploración, así como medidas de cumplimiento para combatir la corrupción”, dice la nota emitida por la unión de jugadores. “También hicimos propuestas para compensar a los firmantes internacionales de manera más justa y en línea con otros aficionados, y para garantizar que todos los prospectos tengan acceso a una red de seguridad educativa y de desarrollo de jugadores".

La decisión garantiza que el sistema de oferta calificada, de momento, se mantendrá. Los jugadores han querido eliminar esta figura desde 1981 y la MLB se la ofrecía como moneda de cambio si aceptaban el draft.

"En esencia, cada una de nuestras propuestas se centró en la protección contra el escenario que más temen todos los jugadores: la erosión de nuestro juego en el escenario mundial, con jugadores internacionales convirtiéndose en la última víctima en la priorización de la eficiencia del béisbol sobre la equidad fundamental. Las respuestas de la Liga estuvieron muy por debajo de cualquier cosa que los jugadores pudieran considerar un trato justo", culminó la nota del gremio.

Para la MLB, se trata del más reciente fracaso en un intento que lleva casi dos décadas por tener un mayor control en el sistema de reclutamiento fuera de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

“Estamos decepcionados de que la MLBPA haya elegido el statu quo en lugar de la transición a un draft internacional que habría garantizado futuros jugadores internacionales, bonos de firma más grandes y mejores oportunidades educativas, mientras se mejora la transparencia para abordar mejor las causas profundas de la corrupción en el sistema actual", dijo la liga en un comunicado.

MLB y MLBPA habían estado previamente en desacuerdo sobre varios otros aspectos de un draft internacional, incluida la cantidad de dinero que se garantizaría a los jugadores para la educación y la fecha de inicio de la primera entrega (MLBPA quería que el draft inaugural se llevara a cabo en septiembre de 2023, mientras que MLB propuso dos ventanas en 2024, al principio y después de ese otoño).

Más recientemente, la MLBPA se molestó porque la MLB no estuvo de acuerdo con una propuesta que aumentaría los fondos de bonificación si la cantidad de firmas internacionales cae dentro de un año determinado, entre otros aspectos.

¿Qué proponía, qué pasará?

La MLB propuso en marzo durante las negociaciones para un nuevo pacto laboral un sorteo de 20 rondas donde se garantizaba que los 600 selecciones tendrían bonos fijos, no sujetos a negociaciones, que aseguraría US$180 millones. Los equipos podrían firmar a cualquier jugador no seleccionado por un monto inferior a los US$20 mil.

La liga aseguraba que el sistema terminaría con los preacuerdos temprano y corregiría el reclutamiento de niños de 11-13 años en los programas de desarrollo.

La liga subió la inversión a US$191 millones el domingo, pero todavía quedó lejos de los US$260 MM que pedían los peloteros, que además ponían como máximo US$40 mil el bono para los prospectos firmados fuera del sorteo.

Reacciones

El entrenador Astín Jacobo ha llevado la voz cantante en contra del sorteo internacional por casi dos décadas. Es un convencido de que si la MLB logra ese objetivo sería cuestión de un lustro para el país pierde los niveles de competitividad que los tienen como el principal exportador de peloteros hacia las Grandes Ligas.

“Eso no va a pasar así, los peloteros no quieren que haya draft, y ya, después de la experiencia boricua los latinos saben que eso les va a hacer daño, y por eso es que nunca va a pasar y se va a caer y se va a seguir cayendo”, dijo Jacobo. “Muchos de los jóvenes que trabajan en la industria del béisbol están confundidos, pero en 2012 les aclaramos a los muchachos como era la cosa y la gran influencia que tienen los peloteros puertorriqueños en esto, que muchos no imaginan cuánto nos han ayudado a entender el problema”.