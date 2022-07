Fedobe presenta a Linares como dirigente del equipo nacional Clásico Mundial de béisbol

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), presentó a Rodney Linares como el mánager del equipo que representará el país en el Clásico de Béisbol que será en el 2023 y en donde el seleccionado criollo competirá en el grupo de América.

Recientemente la Fedobe presentó a Nelson Cruz, pelotero activo de los Nacionales de Washington, como el gerente general del conjunto. El anuncio de Linares fue por medio de una teleconferencia desde Tampa, donde reside en St. Petersburg, Florida, que se anunció para las 8:30 de la mañana e inició a las 8:55.

El Clásico Mundial es avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que reconoce al ganador como campeón universal de la pelota. La quinta edición está programada para celebrarse del 9 al 21 de marzo del próximo año en cuatro ciudades de tres países.

Será en los estadios Taichung Intercontinental Baseball Stadium de Tauching, Taiwán; el Tokyo Dome de Tokio;el Chase Field de Phoenix; y el Marlins Park de Miami, estos dos últimos en los Estados Unidos.

República Dominicana jugará sus partidos de primera ronda en Miami como parte del Grupo D, que también integran Israel, Puerto Rico, Venezuela.

Linares, con experiencia en la dirigencia en Ligas Menores de Grandes Ligas, la pelota invernal dominicana con los Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales, actualmente se desempaña como coach de los Rays en MLB, en la División Este de la Liga Americana.

El presidente de la Fedobe, Juan Núñez Nepomuceno, y el gerente Nelson Cruz acompañaron a Linares en el acto de presentación.

Lo que dijo Linares

- Es un honor, un sueño presentar a mi país en este clásico mundial, no es un reto es un honor.

- Cuento con que todos los jugadores que han señalado van al clásico sin ego, todos han dicho que lo más importante es representar la República Dominicana.

- Estoy contento con lo que he visto hasta el momento y la disposición de todos.

- No tenemos un equipo ideado, pero valoraremos a todos los posibles y trataremos de presentar el mejor equipo dominicano.

- Hay mucha calidad en los peloteros criollo y lo mejor y la disposición de ser parte del conjunto.

- No puedo ofrecer ahora nombre, pero me he comunicado con muchos jugadores que quieren estar presentes, que quieren jugar por el país.

- Mi padre, Julio Linares, está contento con la posición que ahora tenemos

- Tenemos una lista de posibles coaches, pero será dada a conocer próximamente

- La meta es ganar, mi mejor persona a mi lado es Nelson Cruz

Palabras de Juan Núñez presidente de Fedobe

Para la Fedobe es orgullo y complacencia que tengamos a Nelson Cruz y a Rodney Linares como dirigente, afirmó el presidente de Fedobe, Juan Núñez, quien indicó que fue una decisión del gerente y que se apuesta a la calidad, y ser una persona creíble.

Estamos entusiasmados con la escogencia y apostamos que será en beneficio del equipo, porque sabemos de la calidad humana, con mucha experiencia en las Grandes Ligas, 12 años en las menores con los Astros de Houston y ahora está en las Grandes Ligas con los Rays de Tampa.

Nelson, el gerente general

Cruz indicó que la elección de Linares no fue fácil, ya que teníamos muchas opciones, pero entiendo que tomamos la correcta, señaló Cruz, al tiempo de informó que en las próximas semanas se anunciará el cuerpo técnico que le acompañará.

“Conocemos el trabajo de Linares, su disciplina, su formación, es una persona prepara, con la capacidad y conocimiento que estábamos buscando”, afirmó el gerente general

En ese orden indicó que “el piensa en los jugadores, un valor agregado, domina todos los aspectos técnicos del juego y domina el béisbol moderno”, para señalar que son puntos a su favor, lo que hizo fácil tomar la decisión.

Indicó además que conoce a la mayoría de los jugadores, tiene experiencia dirigiendo, causas que lo motivaron para tomar la decisión.