Starling Marte; “Las cosas no son como salen, sino como se aprovechan”

El dominicano Starling Marte, de los Mets de Nueva York, indicó que las cosas no suceden de la manera que las piensas y recordó que siempre se tiene un próximo turno para mejorar el anterior.

“El asunto es estar concentrados”, puntualizó. “Las cosas no son como salen, sino como se aprovecha, no tratar de hacer mucho, para aprovechar las oportunidades del juego”, le dijo Starling Marte al periodista Jhonny Trujillo para el programa de Prejuego de los Mets por la 1050 AM de New York.

Marte, 33 años, nativo de Santo Domingo, está en su primera temporada con los residentes en la Gran Manzana, luego de firmar un contrato de cuatro años por US$78 millones.

“Cada juego es importante, los Yankees son un equipo competitivo y están en primer lugar y a nosotros nos salieron las cosas bien”, reseñó Marte, quien dio sencillo en la novena entrada le dio a los Mets una victoria de 3-2 sobre los Yankees el miércoles por la noche.

Marte, quien está en su temporada número 11 en las Mayores comenzó su carrera con Pittsburgh (2012-2019), Miami (2021) y Oakland (2021) es octavo con .300 puntos por el liderato de bateo de la Liga Nacional.

“Misma rutina de siempre venir temprano a batear en la jaula, acondicionar el cuerpo para estar listo para el juego y salir de vez en cuando a batear en las prácticas para encontrar el swing”, expresó Marte.

Solo Rafael Devers (3ro en MLB), de Boston con .324 está bateando más que él y está por encima de Manny Machado, de San Diego con .299. En 82 juegos va de 333-100 (.300), con 56 anotadas, 19 dobles, tres triples, diez jonrones, 43 remolcadas y 12 bases robadas.

“Hemos estado trabajando duro, haciendo las cosas que se deben y trabajando en las situaciones pequeñas” subrayó y recordó que “Mi concentración, mi rutina, es mover el bate y ya cuando el pitcher va a lanzar, tratar de estar lo más sereno para buscar un buen swing”, esa es mi forma de buscar el ritmo y sentirme cómodo”, concluyó Marte.