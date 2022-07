Luis García; “Solicité mi permiso para jugar en LIDOM”

El jugador del cuadro de los Nacionales de Washington, Luis García, está interesado de jugar en la pelota de invierno que los Gigantes del Cibao.

Según le reveló en una conversación para el programa Grandes en los Deportes que se transmite en Escándalo 102.5fm de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde al periodista Arving González.

“Siempre he tenido la mentalidad de jugar en el invierno, desde que escogieron allá he estado pidiendo el permiso, pero creo que este año si me lo van a dar, estoy esperando la respuesta”, fueron las palabras de García al ser cuestionado.

El infielder de 22 años de edad, tiene una línea ofensiva de .284/.291/.421 con tres cuadrangulares y 19 carreras empujadas en 48 partidos.

“Me siento cómodo con el bateador que soy, eso viene poco a poco la experiencia da cosas, pero estoy trabajando en eso”, comentó García al ser cuestionado sobre la disciplina en el plato y su bajo porcentaje de embasarse con respecto a su promedio de bateo.

García ha agotado 183 turnos oficiales y solo ha tomado dos bases por bolas y se ha ponchado en 38 ocasiones.

“Los rumores de cambios no me afectan, estamos positivos con la mentalidad de trabajar fuerte día a día”, contestó García sobre el momento que se vive en Washington con los rumores de que el principal jugador del conjunto, Juan Soto, está en el mercado de cambios que cierra el próximo 2 de agosto y podría no terminar la temporada en la organización.

Al ser consultado sobre el tipo de mentores que han sido para él, Nelson Cruz y Juan Soto, García contestó, “Nelson Cruz es un gran veterano que me da muchos consejos y lo aprecio mucho” y “Me llevo mucho de lo que me dice Juan Soto”.

García es solo un año menor que Soto, pero la experiencia del jardinero derecho del conjunto, le sirve de apoyo a un jugador joven con menos experiencia como García.

“Me siento agradecido de la oportunidad de ayudar el equipo, he tenido buena consistencia y seguiré trabajando duro”, concluyó diciendo.