Los Cerveceros vencen a Medias Rojas; Yelich pega hit clave

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/30/75eee9c02878472bbe837b97d5db9bfa-84715ee2.jpg

Kolten Wong, de los Cerveceros de Milwaukee, lanza hacia la primera base para poner out a J.D. Martinez, de los Medias Rojas de Boston, en el cuarto inning del partido en Boston, el 29 de julio de 2022. (AP Foto/Michael Dwyer) (THE ASSOCIATED PRESS)