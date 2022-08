Mike Matheny recuerda con agrado su paso por Lidom

El dirigente Mike Matheny, de los Reales de Kansas City, recuerda con mucho agrado su paso por los Tigres del Licey en la Liga Dominicana en el invierno de 1994-95.

“Mis muchachos, se ríen, no me quieren creer de todo lo que viví en la Liga Dominicana, todos nos divertimos, por lo que los jugadores estadounidenses pasamos en ese país” comentó Mike Matheny, antes del tercer juego de la serie de fin de semana en New York.

Matheny, de 50 años, jugó durante 36 juegos, bateó de 59-9 (.153), con ocho anotadas, siete dobles, triple, cinco remolcadas, tres bases por bolas y cuatro ponches, pero será recordado será por la épica trifulca del miércoles ocho de noviembre de 1994.

“Luego de la discusión con Bautista, durante la pelea, que duró unos 45 minutos, Gerónimo Berroa me golpeó por detrás, en la nuca y ahí fue que se incendió más la situación”, dijo Matheny.

El partido fue detenido en la sexta entrada por el incidente, provocado por Danny Bautista al receptor Mike Matheny, luego de una discusión por un lanzamiento pegado de Gabriel Ozuna.

La acción de Bautista trajo como consecuencia la intervención de los demás jugadores de ambos conjuntos, produciendo un conato de pleito que por el momento se tornó incontrolable.

Llegada la calma al terreno de juego, fueron expulsados Bautista, Ozuna y José Rafael González, quien fuera el jugador más activo durante la contienda, ganando todas las portadas de los periódicos y noticieros deportivos del día siguiente.

“En el octavo, le tocó el turno al bate a Berroa, y al primer lanzamiento José Mesa lo golpeó, teniendo el árbitro que tomar decisiones y advertencias a los dos clubes”, recuerda un Matheny con su cara iluminada, por revivir el evento de 28 años atrás.

Con el juego empatado a cuatro, en la octava entrada, luego de anotar las primeras dos, Gerónimo Berroa fue golpeado por lanzamiento de José Mesa, quien había sustituido al importado Jhon Kelly.

Recordó, además, de que no ha vuelto a ver a Gerónimo Berroa desde entonces, comentó durante la conversación que sostuvimos junto al periodista Chino Pérez, en el Yankee Stadium.

El encuentro se decidió cuando el novato José Herrera disparó doble por el bosque izquierdo que empujó a Alex Rodríguez en el octavo episodio, para que los Leones del Escogido derrotaran a los Tigres del Licey 7-4 en el Estadio Quisqueya.