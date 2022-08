Soto, estresado por los rumores: "Ya quiero que esto acabe"

Juan Soto, de los Nacionales de Washington (derecha), batea un triple de dos carreras ante el catcher de los Dodgers de Los Ángeles Will Smith en el quinto inning del juego de la MLB que enfrentó a ambos equipos, el 25 de julio de 2022, en Los Ángeles. ( AP/MARK J. TERRILL )

Juan Soto salió del campo en el Nationals Park el domingo cuando faltaban poco más de 48 horas para la fecha límite de canjes. Para el jardinero estrella de 23 años en el centro del circuito de rumores de béisbol, el reloj corre hacia las 6 p.m. del martes.

“Solo quiero terminar de una vez y ver qué va a pasar”, dijo Soto luego de la derrota de los Nacionales por 5-0 ante los Cardenales. “Quiero decir, solo revisa ese día y comenzar de nuevo aquí o donde sea que esté”.

El oponente de los Nats en esta serie de fin de semana de tres juegos también fue su socio comercial el año pasado en un intercambio de Jon Lester-Lane Thomas. Los clubes se han relacionado en rumores recientes, solo que esta temporada, las apuestas potenciales son mucho más altas que un lanzador veterano con un contrato que expira y un jardinero joven menos utilizado.

San Luis es una de las organizaciones en la mezcla de las exitosas negociaciones comerciales de Soto. El gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, y el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, John Mozeliak, aparecieron sentados juntos en la transmisión del domingo.

Si bien esa conversación permaneció a puerta cerrada, Mozeliak comentó recientemente sobre Soto a Derrick Goold del St. Louis Post-Dispatch: “Creo que lo raro es el momento. Cambiamos por Paul Goldschmidt. Cambiamos por Nolan Arenado. Pero eso es lo único sobre ese jugador. Años".

En una encuesta de MLB.com de 17 ejecutivos de la oficina principal, los Cardenales recibieron tres votos como favoritos para adquirir a Soto. Los Padres (ocho) y los Dodgers (siete) ocuparon los primeros lugares como contendientes.

Sin embargo, San Luis tiene una gran cantidad de prospectos. Su sistema de fincas, que ocupó el puesto número 16 esta pretemporada por MLB Pipeline, incluye cinco prospectos Top-100.

Más allá de aquellos que trabajan para su debut, la lista de los Cardenales también incluye a varios jugadores jóvenes con experiencia temprana en las Grandes Ligas. El segunda base zurdo Nolan Gorman, de 22 años, ha aparecido en 58 juegos desde que debutó el 20 de mayo. Está bateando .238/.314/.444 con OPS de .758, incluido un jonrón el viernes en Nats Park. El jardinero Dylan Carlson, de 23 años, debutó en 2020 y ha jugado 267 partidos con San Luis. Está recortando .250/.318/.405 con un OPS de .723 esta temporada.

Si bien se mencionarán paquetes comerciales hipotéticos de varios equipos antes de la fecha límite del martes, Soto se mantiene enfocado en el futuro inmediato. Siguiente en su calendario: Los Nacionales abren una serie en casa el lunes a las 7:05 p.m. ET contra los Mets y el ex as de los Nats Max Scherzer, quien fue cambiado a los Dodgers hace un año.

“Solo mira la camiseta que llevas puesta”, dijo Soto. “Estás usando la camiseta de los Nacionales. Estás aquí, y ahora mismo, estoy aquí y soy nacional. Así que salgo como profesional, como Nacional, y juego para ellos lo más duro que puedo”.