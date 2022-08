Lenguaje de los outs: corredor fuera de la línea de los tres pies

Para el avance de los corredores en béisbol y softbol, hay un área específica, imaginaria dentro del cuadro interior y es de tres pies. En ningún caso un corredor podrá salir de ese espacio para evitar ser puesto out, cuando un fildeador pretenda tocarlo.

La regla lo permite cuando se trata de evitar un choque con un fildeador en la acción de cachear una bola.

Ejemplo-1: Corredor A, va desde primera a segunda, batazo por la intermedia, la segunda base atrapa la bola e intenta tocarle y éste lo evita saliendo del área imaginaria de los tres pies. Es una jugada de apreciación, donde vale el criterio del árbitro, quien marcará la jugada y declarará out al infractor.

Ese out y todos los automáticos se acreditan al fildeador más cercano a la jugada o que esté en acción de ejecutarla.

Ejemplo-2: Si un fildeador está en el área del corredor, intentando hacer una jugada o tratando de atrapar una bola, el corredor puede dejar la línea de los tres pies para evitar el choque.

Si un fildeador no está en acción de una jugada, debe dejar libre el área para el paso del corredor. Si no lo hace así, el árbitro macará obstrucción, que sería la falta que estaría cometiendo: a) Sí una jugada se está haciendo en el corredor obstruido o si el bateador-corredor es obstruido antes de que toque la primera base, la bola queda muerta y todos los corredores avanzan, sin riesgo de ser puestos out a las bases que hubieran debido llegar, a juicio del umpire, de no haber habido obstrucción. Al corredor obstruido se le concederá por lo menos una base más allá de la última base que él había tocado legalmente, antes de la obstrucción. Todos los corredores precedentes,

En el caso de que el corredor abandone la línea de los tres pies, es bueno precisar que solo es out cuando se pretende jugada. Es muy común que cuando un bateador-corredor, dobla de primera para segunda, después de un batazo en los canales, deja esa línea imaginaria, para tener una mejor llegada a la intermedia.

Igual pasa si está en la segunda y pretende llegar hasta el home-plate.

La regla 7:00 de béisbol y todos sus acápites, narran lo relacionado al corredor.