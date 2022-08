Los Rockies ganan 7-3 a Padres; McMahon pega un gran jonrón

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/05/6a14e17cecaf4a988a976383cc974c1e-5dfdf9da.jpg

El segunda base de los Rockies de Colorado, Ryan McMahon, salta para evitar la barrida de Brandon Drury, de los Padres de San Diego, mientras lanza hacia primera para poner out a Wil Myers y completar una doble matanza en la octava entrada del partido en San Diego, el jueves 4 de agosto de 2022. (AP Foto/Gregory Bull) (THE ASSOCIATED PRESS)