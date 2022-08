Dodgers rinden homenaje póstumo al fallecido narrador Vin Scully

El manager Dave Roberts concluyó el homenaje póstumo al cronista Vin Scully instando a la multitud para que coreara una de sus frases más famosas: "Es tiempo de béisbol de los Dodgers".

Scully, quien narró los juegos de los Dodgers durante 67 años y se retiró en 2016, falleció el martes a los 94 años.

Bajo un hermoso cielo azul, se guardó un minuto de silencio en el Dodger Stadium el viernes, en memoria del venerado Scully. Se mostró luego un homenaje en video, narrado por el cronista actual Charley Steiner y acompañado por la memorable versión de "Somewhere over the Rainbow" interpretada por Israel "IZ" Kamakawiwo'ole.

Alguna vez, Scully describió una noche hermosa como "un cielo de algodón de azúcar con un toldo azul". Su voz fue la banda sonora de los juegos de béisbol para generaciones de fanáticos de los Dodgers.

Era un gran contador de historias. Sin embargo, Roberts especuló que a Scully no le hubiera gustado acaparar toda la atención, como ocurrió en la ceremonia.

"Vin, mientras mira hacia abajo, hacia nosotros, debe estar pensando justo ahora que él odiaba tener todos los reflectores", dijo Roberts. "Bueno, pue éste va a ser un momento muy incómodo, pero se lo merece. Vin era un hombre de carácter, integridad y clase, un verdadero caballero. No era sólo un Dodger, amaba el béisbol que nos importa tanto a todos".

Los Dodgers y los Padres de San Diego formaron fila sobre las rayas de la inicial y la antesala durante la ceremonia.

El último en el 2016 En 2016, cuando Scully narró su último juego en el Dodger Stadium, había colocado en su palco una pancarta que decía: "Te echaré de menos".

Scully dijo entonces a los fanáticos que los necesitaría más que ellos a él. Su última visita al Dodger Stadium fue el 9 de junio de 2021.

Más tarde, durante la ceremonia, los Dodgers se reunieron en el montículo para tomarse una foto con el palco de transmisiones al fondo. Se colocó una nueva pancarta, desplegada por el cronista Joe Davis y el comentarista y exlanzador Orel Hershiser, con un mensaje que decía: "Vin, te echaremos de menos".

El público se puso de pie cuando el video concluyó con una imagen de Scully, quien saludaba desde el terreno con un arco iris detrás.

Los umpires se reunieron en el plato y miraron hacia el palco. Se quitaron después las gorras en señal de respeto.

El abridor de los Dodgers Tony Gonsolin, hizo lo propio desde el montículo.