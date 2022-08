Devers y Marte, los mejores dominicanos a la ofensiva en Grandes Ligas

El antesalista Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana (LA), con promedio de .314, el cuarto mejor en las Grandes Ligas y Starling Marte de los Mets de Nueva York en la Liga Nacional (LN), que batea para .294, 25 en el listado general, son los mejores dominicanos en ese renglón, luego de la jornada del 8 de agosto del 2022.

Devers en 93 partidos suma 373 turnos oficiales, 64 carreras, 117 hits, 30 dobles, un triple, 24 jonrones y 60 vueltas remolcadas, mientras que Marte en igual número partidos tiene 377 turnos, 64 anotadas, 111 hits, 19 dobles, cuatro triples, 12 jonrones y 51 remolcadas.

Los Yanquis de Nueva York se mantienen liderando la División Este de la Liga Americana con 71-39 y en la Nacional mandan sus vecinos, los Mets con igual récord; en la Central de la Nacional están los Cardenales de San Luis con, también con 71-39 y en la Americana los Mellizos de Minnesota con 57-51.

Los Astros de Houston lideran el Oeste de la Americana con 70-40 y en la Nacional están los LA. Dodgers con 75-33, para ser el conjunto de mejor récord cuando restan 56 partidos para concluir la ronda regular que es de 162 por equipo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/jugador-de-beisbol-con-un-bate-de-beisbol-durante-un-partido-899ddde0.jpg Paul Goldschmidt, de los Cardenales de San Luis, es el líder de bateo en la Liga Nacional luego de la jornada del 8 de agosto del 2022. (AP/SCOTT KANE)

Aquí los líderes de la LN, según AP

BATEO. Goldschmidt, St. Louis, .332; Freeman, Los Angeles, .324; J.Iglesias, Colorado, .312; T.Turner, Los Angeles, .305; McNeil, New York, .304; Arenado, St. Louis, .301; Lux, Los Angeles, .297; Hoerner, Chicago, .296; Riley, Atlanta, .296; Bell, San Diego, .294; S.Marte, New York, .294.ANOTADAS. Betts, Los Angeles, 79; Freeman, Los Angeles, 74; Goldschmidt, St. Louis, 74; Swanson, Atlanta, 72; Edman, St. Louis, 70; Lindor, New York, 70; Yelich, Milwaukee, 70; Schwarber, Philadelphia, 69; Cronenworth, San Diego, 68; M.Machado, San Diego, 68.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 95; Goldschmidt, St. Louis, 84; Lindor, New York, 77; T.Turner, Los Angeles, 77; Cron, Colorado, 74; Freeman, Los Angeles, 71; Tellez, Milwaukee, 70; Olson, Atlanta, 70; Riley, Atlanta, 69; Arenado, St. Louis, 68.

HITS. Freeman, Los Angeles, 136; T.Turner, Los Angeles, 134; Goldschmidt, St. Louis, 127; Riley, Atlanta, 125; Swanson, Atlanta, 124; Bell, San Diego, 116; Cron, Colorado, 116; Alonso, New York, 114; Arenado, St. Louis, 113; Lindor, New York, 113.

DOBLES. Freeman, Los Angeles, 36; Olson, Atlanta, 36; Riley, Atlanta, 33; K.Marte, Arizona, 32; Goldschmidt, St. Louis, 30; Happ, Chicago, 28; T.Turner, Los Angeles, 27; Arenado, St. Louis, 26; J.Iglesias, Colorado, 26; Cron, Colorado, 25; McNeil, New York, 25; Profar, San Diego, 25.

TRIPLES. Lux, Los Angeles, 6; Nimmo, New York, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Joe, Colorado, 4; S.Marte, New York, 4; Morel, Chicago, 4; Naquin, New York, 4; Realmuto, Philadelphia, 4; Wong, Milwaukee, 4; Yelich, Milwaukee, 4.

JONRONES. Schwarber, Philadelphia, 34; Alonso, New York, 29; Riley, Atlanta, 29; C.Walker, Arizona, 26; Goldschmidt, St. Louis, 26; Betts, Los Angeles, 25; Hoskins, Philadelphia, 24; Adames, Milwaukee, 22; Tellez, Milwaukee, 22; Arenado, St. Louis, 22; Cron, Colorado, 22.

B. ROBADAS. Berti, Miami, 28; Acuña Jr., Atlanta, 23; Edman, St. Louis, 22; T.Turner, Los Angeles, 19; Yelich, Milwaukee, 16; Bader, New York, 15; Estrada, San Francisco, 15; S.Marte, New York, 14; Swanson, Atlanta, 14; Realmuto, Philadelphia, 13; Robles, Washington, 13; J.Rojas, Arizona, 13.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/ap22220003727553-468f0a00.jpg El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Anderson, tiene 13-1, luego de la jornada del 8 de agosto del 2022. (AP/MARK J. TERRILL)

Renglón de lanzadores

GANADOS. T.Anderson, Los Angeles, 13-1; Gonsolin, Los Angeles, 13-1; Wright, Atlanta, 13-5; Carrasco, New York, 12-4; J.Urías, Los Angeles, 11-6; Alcantara, Miami, 10-4; Fried, Atlanta, 10-4; Webb, San Francisco, 10-5; Darvish, San Diego, 10-5; Me.Kelly, Arizona, 10-5; Wheeler, Philadelphia, 10-5.

EFECTIVIDAD. Alcántara, Miami, 1.88; Gonsolin, Los Angeles, 2.30; Burnes, Milwaukee, 2.45; J.Urías, Los Angeles, 2.57; Fried, Atlanta, 2.60; Wheeler, Philadelphia, 2.69; T.Anderson, Los Ángeles, 2.72; Me.Kelly, Arizona, 2.86; Mikolas, St. Louis, 2.92; Rodón, San Francisco, 2.95.

PONCHES. Burnes, Milwaukee, 175; Rodón, San Francisco, 161; Aa.Nola, Philadelphia, 157; Alcántara, Miami, 141; Strider, Atlanta, 138; Morton, Atlanta, 134; Darvish, San Diego, 132; Bassitt, New York, 129; Wheeler, Philadelphia, 129; Fried, Atlanta, 127; H.Greene, Cincinnati, 127.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/jugador-de-beisbol-con-espectadores-e5d83050.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/jugador-de-beisbol-con-espectadores-e5d83050.jpg Luis Arraez, de los Mellizos de Minnesota, está liderando el bateo en la Liga Americana, luego de la jornada del 8 de agosto del 2022. (AP/BRUCE KLUCKHOHN) Aquí los líderes de la LA, según AP BATEO. Arraez, Minnesota, .329; Devers, Boston, .314; Gurriel Jr., Toronto, .312; Bogaerts, Boston, .311; Benintendi, New York, .307; Judge, New York, .303; France, Seattle, .302; T.Anderson, Chicago, .301; J.Abreu, Chicago, .300; Alvarez, Houston, .300; Kirk, Toronto, .300.

ANOTADAS. Judge, New York, 93; LeMahieu, New York, 71; Alvarez, Houston, 69; Devers, Boston, 64; Rizzo, New York, 64; Guerrero Jr., Toronto, 63; Altuve, Houston, 61; J.Ramírez, Cleveland, 61; Bichette, Toronto, 60; Ohtani, Los Angeles, 60; Rosario, Cleveland, 60; Semien, Texas, 60.

EMPUJADAS. Judge, New York, 98; J.Ramírez, Cleveland, 87; Alvarez, Houston, 73; A.García, Texas, 70; Guerrero Jr., Toronto, 68; Tucker, Houston, 67; Rizzo, New York, 66; Ohtani, Los Angeles, 65; Stanton, New York, 61; Devers, Boston, 60; Santander, Baltimore, 60; Bichette, Toronto, 60.

HITS. J.Abreu, Chicago, 122; Judge, New York, 122; Bogaerts, Boston, 121; Arraez, Minnesota, 120; Guerrero Jr., Toronto, 120; Rosario, Cleveland, 120; Benintendi, New York, 117; Bichette, Toronto, 117; Devers, Boston, 117; Gurriel Jr., Toronto, 113; J.Ramírez, Cleveland, 113.

DOBLES. J.Ramírez, Cleveland, 36; J.Martinez, Boston, 34; Gurriel, Houston, 31; Devers, Boston, 30; Bogaerts, Boston, 28; J.Abreu, Chicago, 27; Bichette, Toronto, 27; Bregman, Houston, 26; Gurriel Jr., Toronto, 26; S.Murphy, Oakland, 26.

TRIPLES. Rosario, Cleveland, 6; Mateo, Baltimore, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; A.García, Texas, 4; Isbel, Kansas City, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4; 10 empatados con 3.

JORONES. Judge, New York, 44; Alvarez, Houston, 30; Rizzo, New York, 27; Buxton, Minnesota, 26; Trout, Los Angeles, 24; Stanton, New York, 24; Devers, Boston, 24; Seager, Texas, 24; Ohtani, Los Angeles, 24; Guerrero Jr., Toronto, 23.

B. ROBADAS. Mateo, Baltimore, 26; Mullins, Baltimore, 24; Arozarena, Tampa Bay, 21; J.Rodríguez, Seattle, 21; Witt Jr., Kansas City, 21; Semien, Texas, 19; Merrifield, Toronto, 16; Tucker, Houston, 16; A.García, Texas, 15; Kiner-Falefa, New York, 15.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/ap22217115811706-f727ce98.jpg El abridor de los Astros de Houston, Justin Verlander, es el máximo ganador de MLB con 15 triunfos, luego de la jornada del 8 de agosto del 2022. (AP/RON SCHWANE)

Renglón de lanzadores

GANADOS. Verlander, Houston, 15-3; Cease, Chicago, 12-4; Manoah, Toronto, 12-5; Taillon, New York, 11-2; F.Valdez, Houston, 10-4; Urquidy, Houston, 10-4; Gilbert, Seattle, 10-5; McClanahan, Tampa Bay, 10-5; M.Pérez, Texas, 9-2; Cortes, New York, 9-3.

EFECTIVIDAD. Verlander, Houston, 1.73; Cease, Chicago, 1.98; McClanahan, Tampa Bay, 2.24; Manoah, Toronto, 2.46; M.Pérez, Texas, 2.47; Cortes, New York, 2.57; F.Valdez, Houston, 2.87; Gausman, Toronto, 2.91; Irvin, Oakland, 2.92; McKenzie, Cleveland, 3.16.

PONCHADOS. Cole, New York, 170; Cease, Chicago, 166; McClanahan, Tampa Bay, 161; Ohtani, Los Angeles, 152; Ray, Seattle, 149; Gausman, Toronto, 137; Javier, Houston, 132; Verlander, Houston, 127; Bieber, Cleveland, 126; Gilbert, Seattle, 122.

Aquí todos los resultados de ayer Toronto 4, Baltimore 7

Cincinnati 1, NY. Mets 5

Washington 3, Chicago Cubs 6

LA. Angelinos 1, Oakland 0

Pittsburgh 0, Arizona 3

San Francisco 1, San Diego 0

NY. Yanquis 9, Seattle 4.