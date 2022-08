Los Yanquis pierden a su bateador designado de manera indefinida

El bateador designado de los Yanquis Matt Carpenter estará inactivo por tiempo indefinido tras fracturarse el lunes el pie izquierdo con un batazo de foul ante los Marineros.

Carpenter dijo después del partido que esperaba que su ausencia no durase más de un mes. Pero no se tendrá una idea cabal del tiempo que tomará su recuperación hasta que no lo vea un experto.

"Ojalá pueda estar de vuelta para mediados de septiembre y pueda aportar en la recta final" de la temporada, manifestó el toletero.

Carpenter le tiró a un slider del abridor de Seattle Logan Gilbert y le pegó arriba a la bola, que fue a dar directo en su pie. Terminó el turno, ponchándose en el siguiente lanzamiento.

Lo que dice "Sabía que no estaba bien, pero pensé que podía terminar el turno y remolcar una carrera", expresó. "Cuando le tiré al siguiente lanzamiento, apenas apoyé el pie e intenté girar, el pie cedió y no pude hacerlo".

Carpenter, quien estuvo en tres Juegos de Estrellas, estaba teniendo una muy buena temporada a los 36 años. Jugaba en la Triple A con la organización de los Rangers en mayo cuando fue dado de baja. Los Yanquir lo contrataron y fue una revelación. Estaba bateando de .307 con 15 jonrones y 37 empujadas en solo 127 turnos al bate. En las dos temporadas previas había bateado por debajo de .200 con los Cardenales.

La lesión de Carpenter se suma a las de Giancarlo Stanton y los lanzadores Luis Severino, Michael King y Miguel Castro, quienes se lastimaron el mes pasado y todavía no regresaron.

A pesar de las lesiones, los Yanquis tienen la mejor marca de la Liga Americana, 71-39, y aventajan por 10,5 juegos al segundo en la división Este.