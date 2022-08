Sandy Alcántara es el líder de efectividad en la Liga Nacional

El dominicano Sandy Alcántara de los Marlins de Miami es líder de efectividad en la Liga Nacional con 2.01, luego de concluida la jornada del 10 de agosto.

El quisqueyano va con 10-5, 166.00 innings, 116 hits, 44 carreras, 37 limpias, ocho jonrones, 41 bases y 145 ponches.

Líderes en la Liga Nacional

BATEO. Goldschmidt, St. Louis, .328; Freeman, Los Angeles, .322; J.Iglesias, Colorado, .318; T.Turner, Los Angeles, .308; McNeil, New York, .307; Arenado, St. Louis, .304; Hoerner, Chicago, .300; Bell, San Diego, .297; Riley, Atlanta, .297; Lux, Los Angeles, .294; M.Machado, San Diego, .294; Swanson, Atlanta, .294.

ANOTADAS. Betts, Los Angeles, 81; Freeman, Los Angeles, 76; Goldschmidt, St. Louis, 75; Lindor, New York, 74; Swanson, Atlanta, 73; M.Machado, San Diego, 72; Edman, St. Louis, 71; Schwarber, Philadelphia, 71; Yelich, Milwaukee, 71; Cronenworth, San Diego, 69; Nimmo, New York, 69; Soto, San Diego, 69; T.Turner, Los Angeles, 69.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 96; Goldschmidt, St. Louis, 84; Lindor, New York, 81; T.Turner, Los Angeles, 81; Cron, Colorado, 80; Riley, Atlanta, 74; Tellez, Milwaukee, 71; Arenado, St. Louis, 71; Freeman, Los Angeles, 71; Olson, Atlanta, 70.

HITS. Freeman, Los Angeles, 138; T.Turner, Los Angeles, 138; Riley, Atlanta, 129; Goldschmidt, St. Louis, 128; Swanson, Atlanta, 128; Bell, San Diego, 119; Cron, Colorado, 119; Alonso, New York, 117; Arenado, St. Louis, 117; Lindor, New York, 116; M.Machado, San Diego, 116.

DOBLES. Freeman, Los Angeles, 36; Olson, Atlanta, 36; Riley, Atlanta, 33; K.Marte, Arizona, 32; Goldschmidt, St. Louis, 30; T.Turner, Los Angeles, 30; Happ, Chicago, 29; Arenado, St. Louis, 28; J.Iglesias, Colorado, 27; Cron, Colorado, 26; McNeil, New York, 26.

TRIPLES. Lux, Los Angeles, 6; Nimmo, New York, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Joe, Colorado, 4; S.Marte, New York, 4; Morel, Chicago, 4; Naquin, New York, 4; Realmuto, Philadelphia, 4; Wong, Milwaukee, 4; Yelich, Milwaukee, 4.

JORNONES. Schwarber, Philadelphia, 34; Riley, Atlanta, 30; Alonso, New York, 29; C.Walker, Arizona, 26; Goldschmidt, St. Louis, 26; Betts, Los Angeles, 25; Hoskins, Philadelphia, 24; Tellez, Milwaukee, 23; Arenado, St. Louis, 23; Cron, Colorado, 23.

BASES ROBADAS. Berti, Miami, 28; Acuña Jr., Atlanta, 24; Edman, St. Louis, 23; T.Turner, Los Angeles, 20; Yelich, Milwaukee, 16; Bader, New York, 15; Estrada, San Francisco, 15; S.Marte, New York, 14; Swanson, Atlanta, 14; Realmuto, Philadelphia, 13; Robles, Washington, 13; J.Rojas, Arizona, 13.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Wright, Atlanta, 14-5; T.Anderson, Los Angeles, 13-1; Gonsolin, Los Angeles, 13-1; Carrasco, New York, 13-4; J.Urías, Los Angeles, 12-6; Wheeler, Philadelphia, 11-5; T.Walker, New York, 10-3; Fried, Atlanta, 10-4; Alcantara, Miami, 10-5; Webb, San Francisco, 10-5; Darvish, San Diego, 10-5; Me.Kelly, Arizona, 10-5.

EFECTIVIDAD. Alcantara, Miami, 2.01; Gonsolin, Los Angeles, 2.30; Burnes, Milwaukee, 2.45; J.Urías, Los Angeles, 2.50; Fried, Atlanta, 2.60; Wheeler, Philadelphia, 2.63; T.Anderson, Los Angeles, 2.72; Me.Kelly, Arizona, 2.86; Musgrove, San Diego, 2.91; Rodón, San Francisco, 2.95.

PONCHADOS. Burnes, Milwaukee, 175; Rodón, San Francisco, 161; Aa.Nola, Philadelphia, 157; Alcantara, Miami, 145; Morton, Atlanta, 141; Strider, Atlanta, 138; Wheeler, Philadelphia, 137; Darvish, San Diego, 132; Bassitt, New York, 129; Wright, Atlanta, 129.

Líderes Liga Americana

BATEO. Arraez, Minnesota, .333; Devers, Boston, .310; Gurriel Jr., Toronto, .309; Bogaerts, Boston, .307; Benintendi, New York, .305; Kirk, Toronto, .305; Giménez, Cleveland, .304; Judge, New York, .304; T.Anderson, Chicago, .301; Kwan, Cleveland, .300; Robert, Chicago, .300.

ANOTADSAS. Judge, New York, 94; LeMahieu, New York, 71; Alvarez, Houston, 70; Devers, Boston, 64; Guerrero Jr., Toronto, 64; Rizzo, New York, 64; Altuve, Houston, 63; Bichette, Toronto, 62; Ohtani, Los Angeles, 62; Semien, Texas, 62.

EMPUJADAS. Judge, New York, 99; J.Ramírez, Cleveland, 88; Alvarez, Houston, 74; A.García, Texas, 71; Tucker, Houston, 70; Guerrero Jr., Toronto, 68; Rizzo, New York, 66; Ohtani, Los Angeles, 66; Bichette, Toronto, 64; Stanton, New York, 61.

HITS. J.Abreu, Chicago, 125; Judge, New York, 124; Arraez, Minnesota, 123; Rosario, Cleveland, 123; Bogaerts, Boston, 122; Guerrero Jr., Toronto, 121; Bichette, Toronto, 119; Benintendi, New York, 118; Devers, Boston, 118; J.Ramírez, Cleveland, 115.

DOBLES. J.Ramírez, Cleveland, 36; J.Martinez, Boston, 34; Gurriel, Houston, 31; Devers, Boston, 30; Bogaerts, Boston, 29; J.Abreu, Chicago, 28; Bichette, Toronto, 27; Bregman, Houston, 26; Gurriel Jr., Toronto, 26; Mullins, Baltimore, 26; S.Murphy, Oakland, 26; Verdugo, Boston, 26.

TRIPLES. Rosario, Cleveland, 6; Mateo, Baltimore, 5; Witt Jr., Kansas City, 5; A.García, Texas, 4; Isbel, Kansas City, 4; Kwan, Cleveland, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4; 9 tied at 3.

JORONES. Judge, New York, 45; Alvarez, Houston, 31; Buxton, Minnesota, 27; Rizzo, New York, 27; Ohtani, Los Angeles, 25; Seager, Texas, 25; Trout, Los Angeles, 24; Stanton, New York, 24; Devers, Boston, 24; Guerrero Jr., Toronto, 23.

BASES ROBADAS. Mateo, Baltimore, 26; Mullins, Baltimore, 24; Arozarena, Tampa Bay, 21; J.Rodríguez, Seattle, 21; Witt Jr., Kansas City, 21; Semien, Texas, 19; A.García, Texas, 16; Merrifield, Toronto, 16; Tucker, Houston, 16; Kiner-Falefa, New York, 15.

Renglón de lanzadores

GANADOS. Verlander, Houston, 15-3; Cease, Chicago, 12-4; Manoah, Toronto, 12-5; Taillon, New York, 11-2; Urquidy, Houston, 11-4; F.Valdez, Houston, 10-4; Gilbert, Seattle, 10-5; McClanahan, Tampa Bay, 10-5; Ohtani, Los Angeles, 10-7; M.Pérez, Texas, 9-3; Cortes, New York, 9-3.

EFECTIVIDAD. Verlander, Houston, 1.85; Cease, Chicago, 1.98; McClanahan, Tampa Bay, 2.24; Manoah, Toronto, 2.56; Cortes, New York, 2.67; M.Pérez, Texas, 2.85; F.Valdez, Houston, 2.87; Gausman, Toronto, 2.91; Irvin, Oakland, 2.92; McKenzie, Cleveland, 3.16.

PONCHADOS. Cole, New York, 178; Cease, Chicago, 166; McClanahan, Tampa Bay, 161; Ohtani, Los Angeles, 157; Ray, Seattle, 156; Gausman, Toronto, 137; Bieber, Cleveland, 134; Verlander, Houston, 134; Javier, Houston, 132; Cortes, New York, 125.