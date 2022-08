¿Por qué Judge sí y Guerrero no desafía a Ohtani al premio MVP?

Hace un año, Joe Maddon, entonces dirigente de los Angelinos, fue interrogado sobre la carrera por el Jugador Más Valioso que discutían Vladimir Guerrero Jr., y Shohei Ohtani y la opinión del veterano estratega fue contundente y al final tuvo toda la razón: “Para mí ni siquiera está cerrada”.

El fenómeno japonés enloquecía al béisbol con un desempeño no visto en más de un siglo; un bateador premium a la zurda que podía robar bases y, a la vez, un lanzador cabeza de rotación a la derecha tan ponchador como los líderes. Un aporte que aniquilaba cualquier comparación si se toma en cuenta la contribución total como parámetro para el premio.

Hoy, Ohtani luce como mejor lanzador y, si bien sus números de poder con el madero van ligeramente por debajo, cualquier jugador de posición pudiera salir a buscar un contrato de más de US$15 millones por temporada. Solo cuatro toleteros tienen más jonrones que él en su liga.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/11/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-letras-e9dfef02.png

Sin embargo, esta vez el nipón no encabeza las preferencias para el MVP si bien hace daño en ambos roles. En su lugar está el guardabosque Aaron Judge, cuyo bate ha sido clave para que los Yanquis presenten la mejor marca en la Liga Americana (71-40) y él persiga la marca de cuadrangulares del circuito (61), que data de 1961.

¿Qué tanto se distancia el Judge de esta campaña con el Guerrero de la pasada con relación al del Imperio del Sol Naciente?

La encuesta más reciente entre los escritores de MLB.com coloca a Judge con una abrumadora ventaja sobre Ohtani (37-6). El curso pasado, el doble aporte del jugador asiático era el argumento que liquidaba toda aspiración de Guerrero Jr., que vio cómo las 30 papeletas de primer lugar correspondieron para el de la novena californiana.

Judge, de 30 años, presenta unos números de asombros en víspera de ir a la agencia libre en busca de un contrato que lo impresione más que el de los US$213,5 millones por siete años que ya rechazó en abril. A la fecha acumula una línea ofensiva de .303/.393/.675 con 44 jonrones, 98 vueltas remolcadas y 6.7 WAR en la versión de Baseball-Reference.

Ohtani presenta su candidatura con .256/.348/.501, ha disparado 25 vuelacercas, remolcado 66 vueltas y totaliza 2.1 victorias sobre jugador reemplazo. Desde el montículo presenta foja de 10-7 con efectividad de 2.68, acumula 111 entradas de labor donde ha ponchado 157 bateadores y 3.6 WAR.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/10/ap22222120800255-35b38a57.jpg AP (SHOHEI OTANI HA MEJORADO EN EL MONTÍCULO DESDE JUNIO.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/10/un-jugador-de-beisbol-con-espectadores-bceef230.jpg Othani lleva 25 cuadrangulares, entre los líderes de la Liga Americana. (AP)

Los Angelinos (48-63) van rumbo a otra campaña donde no pueden capitalizar el aporte sin precedentes que hace el japonés.

Entre Guerrero y Othani existía una mayor paridad en los porcentajes y en los totales ofensivos el quisqueyano no siempre aventajaba al japonés, que entonces sacaba la ventaja con su labor monticular.

Lo cierto es que la batalla Judge-Ohtani no está cerrada. De hecho, desde el montículo el asiático no para de mejorar. A principio de junio su efectividad rozaba los 3.99, pero a la fecha la ha bajado hasta 2.68. Entre junio y julio encadenó siete salidas con al menos 10 ponches y de sus 19 presentaciones solo en tres no completó las cinco entradas.