Acusadora de Trevor Bauer presenta una contrademanda al reclamo por difamación

Una mujer de San Diego que alega que el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, abusó sexualmente de ella, presentó una contrademanda a su demanda por difamación , alegando que la estrella del béisbol la golpeó y la dejó magullada, según un expediente judicial.

Bauer ha negado haber abusado de la mujer que conoció a través de las redes sociales. Él la demandó por difamación en abril, alegando que ella mintió sobre los detalles relacionados con sus encuentros sexuales para destruir su reputación y su carrera mientras se enriquecía.

Major League Baseball suspendió a Bauer por dos años, un fallo tomado después de que Bauer demandó a la mujer. Bauer ha dicho que tuvo sexo duro consensuado con la mujer, pero no hizo nada para justificar una suspensión.

El reclamo de agresión de la mujer presentado el martes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Los Ángeles alega nuevamente que Bauer la golpeó y la estranguló en dos ocasiones durante las relaciones sexuales en 2021. The Associated Press generalmente no nombra a las personas que afirman ser víctimas de agresión sexual.

Los abogados de Bauer Los abogados de Bauer emitieron un comunicado el jueves señalando la decisión de un juez el año pasado de negarle a la mujer una orden de restricción. La jueza dijo que había sido “materialmente engañosa” en parte de su solicitud.

“Ella 'engañó materialmente' a la corte y no pudo cumplir con la carga de la prueba más baja en nuestro sistema de justicia, porque sus afirmaciones eran falsas”, dijeron los abogados Shawn Holley y Jon Fetterolf. “Se la está demandando por difamación para que rinda cuentas por sus mentiras y el daño que ha causado. Su contrademanda es una regurgitación de sus afirmaciones refutadas judicialmente y otro intento… de difamar al Sr. Bauer y tratar de sacar provecho de sus mentiras. .”

La demanda de la mujer dice que su vida se ha "convertido en una pesadilla por un hombre poderoso que la golpeó sin piedad y contaba con no enfrentar ninguna consecuencia por su conducta despreciable". Después de un encuentro, la mujer terminó con dos ojos morados, según el expediente.

La demanda exige un juicio con jurado y daños no especificados.

En su respuesta a la demanda por difamación de Bauer, la mujer negó las acusaciones de sus abogados de que hizo un “informe policial falso, engañoso o difamatorio” y negó haber alterado o filtrado fotografías al solicitar una orden de restricción en junio de 2021.

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles se negó a otorgar la orden de restricción. La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles se negó a presentar cargos penales contra Bauer.

Bauer también está demandando a dos medios de comunicación por difamación por su cobertura de las acusaciones.

Bauer está apelando su suspensión por parte de MLB. No hay calendario para un fallo.

